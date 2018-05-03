Родина «Новичка»: чем живет закрытый город российских химиков

ШИХАНЫ, 3 мая — РИА Новости . «Город химиков на защите Родины». Плакат с таким текстом встречает каждого, кто заезжает в ЗАТО Шиханы. Именно здесь, по данным британских СМИ изготовили нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым в начале марта в Солсбери отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. До этого момента о небольшом закрытом городе недалеко от Волги никто и не догадывался. Где расположены Шиханы , чем они живут и есть ли там «Новичок» разбирался корреспондент РИА Новости Дмитрий Струговец.

Такие разные Шиханы

Закрытое административно-территориальное образование Шиханы расположено в 130 км от Саратова . Это первые Шиханы. Помимо ЗАТО существует военный городок Шиханы-2, арсенал Шиханы-4, а также Шиханы-5 — собственно институт, где в советское время разрабатывалось химическое оружие. Где располагались Шиханы-3 и были ли они когда-либо, не помнят даже старожилы. В разное время, рассказывают местные жители, насчитывалось восемь разных территорий, но до 1996 года все они были единым населенным пунктом, приписанным к близлежащему крупному городу Вольску

По мнению главы ЗАТО Шиханы Андрея Татаринова, разделение города на части было необоснованным. «Это всегда был один город. И до сих пор жители Шихан-2 ездят к нам в магазины за продуктами», — говорит он.

На территории Шихан-2 расположен 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России . Что происходит там, за двухметровым бетонным забором, в городе предпочитают не говорить. Особенно с иногородними. А все вопросы переадресуют в военное ведомство. У Шихан-2, которое также имеет второе название Вольск-18, собственное КПП, а территорию охраняют военнослужащие. Все автомобили, въезжающие в город, обыскиваются. Документы водителей и пассажиров тщательно проверяются. Всего в военном городке проживает около 5 тысяч человек. Жителей военного городка можно встретить в ЗАТО Шиханы. Многие приезжают сюда на работу или отвозят детей в детский сад.

Шиханы-4 — это самостоятельный, изолированный от других населенных пунктов военный городок со своим КПП и органами власти. В нем проживает всего 200-300 человек. В основном они занимаются охраной и обслуживанием арсенала, на котором хранятся боеприпасы для воинской части Шиханы-2. Здесь же выдают служебные квартиры сотрудникам полиции и МЧС первых Шихан.

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Пятые Шиханы — филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) — ранее Государственный институт технологии органического синтеза (ГИТОС). Сейчас институт относится к ведению Минпромторга . Местные жители называют его «Заводом» или «Пятой территорией». Именно здесь раньше разрабатывали боевые отравляющие вещества, и, как утверждает британская пресса, создали «Новичок», но после развала СССР и выполнения программы по уничтожению химоружия, институт перепрофилировался. Теперь он занимается ликвидацией масел из трансформаторных будок. Как говорят бывшие сотрудники ГИТОС, у их работающих коллег что-то не заладилось и задачу переработки масел могут вернуть московскому головному предприятию. «Выпадает осадок. Наверное, у них эту работу скоро заберут. Им же ее дал головной институт из Москвы », — рассказал один из бывших сотрудников института, пожелавший остаться анонимным.

Территория филиала ГосНИИОХТ находится за двумя периметрами охраны. На первом КПП стоит ведомственная охрана Минпромторга, на втором, внутреннем, бойцы Росгвардии.

Сейчас, по завершению программы уничтожения химоружия, в соответствии с постановлением правительства ведется физическое разрушение корпусов Института и санация территории. Здания, в которых разрабатывали яды, сносят. Каждая крошка строительного мусора проходит через специальную печь, в которой создается температура в 800-1200 градусов Цельсия. Но и после этого обломки не безопасны. Их увозят на специальный могильник. Местные специалисты говорят, что обжигание в Шиханской печи практически бессмысленно и кивают на Германию . Там для уничтожения химикатов и ядерных материалов используется роторный плазменный реактор с температурой 20 тысяч градусов. В такой плазме любое вещество распадается на атомы и становится полностью безвредно.

"Вымирающий город"

Население ЗАТО Шиханы составляет 5665 человек. Из них 2500 — пенсионеры, 1030 — дети. Трудоспособное население в основном задействовано в бюджетной сфере или уезжает на заработки в Саратов и Москву. В городе есть детсад, общеобразовательная, спортивная школа и школа искусств, коммунальные службы, правоохранительные органы , несколько сетевых магазинов. Это и есть главные работодатели города. Средняя зарплата по Шиханам — 20-25 тысяч. Зарплаты не далеко ушли от пенсий, которые для бывших сотрудников ГИТОС со всеми надбавками «за вредность» составляют около 15 тысяч рублей. При этом на пенсию бывшие сотрудники Института уходили рано. В 45 лет женщины, в 50 — мужчины, что связано с особенностью работы на предприятии химической отрасли.

На сегодняшний день в Институте продолжают работать 200 жителей Шихан. В 1980-е годы численность персонала ГИТОС составляла более 1000 человек, а население города было в два раза выше — около 12-13 тысяч. Но после развала СССР финансирование Института практически прекратилось. Специалисты начали уезжать, в том числе за рубеж, некоторые, прихватив с собой документацию.

Утечка мозгов и рабочих рук продолжается и сейчас. В местной газете «Шиханские новости» две трети полосы объявлений заняты информацией о продаже квартир. «Срочно! Цена договорная», — пишут хозяева.

Это Шиханы в Саратовской области , где, по мнению британских СМИ, производилось отравляющее вещество «Новичок». Город закрытый. Для его посещения россиянам требуется разрешение, согласованное с ФСБ , а иностранцам въезд сюда вообще запрещён. #Skripal pic.twitter.com/8mjBgysmBo

— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 27 апреля 2018 г.

По городу ходят слухи, что в скором времени филиал ГосНИИОХТ могут полностью закрыть. Уже объявлено о сокращении 47 из 200 сотрудников. Летом ожидаются новые увольнения. Опрошенные РИА Новости пенсионеры называют город «вымирающим» и боятся, что в случае закрытия Института жизнь в Шиханах совсем остановится.

В то же время в администрации города обсуждают планы продления работы Института до 2025 года. Решение об этом может быть принято в ближайшее время. Чем именно займётся институт пока не понятно.

Глава ЗАТО Андрей Татаринов вынашивает планы создания на территории города химических производств для ветеринарии и сельского хозяйства. По его словам, для этого в городе имеются и специалисты, и необходимая инфраструктура. Определенные трудности для развития бизнеса создает закрытость города. «Мы не можем продавать землю на территории города в частную собственность, а можем только сдавать ее в аренду. Это ограничивает возможности по привлечению инвестиций», — говорит Андрей Татаринов.

Помимо того, у администрации города крупные планы по обновлению Шихан. Строится спортивно-оздоровительный комплекс, в планах создание гексагонального (шестигранного) парка, разбитого на «соты» с разными зонами отдыха.

Глава ЗАТО Шиханы Андрей Евгеньевич Татаринов

Эффект мгновенный

Если раньше в Шиханах разрабатывали химическое оружие против людей, то теперь взялись за борьбу с грызунами и насекомыми. Местные высококлассные специалисты точно знают, как сделать мелок, убивающий на повал тараканов, или вывести блох у собак.

Производством таких средств занимается единственное в городе промышленное предприятие — компания «Группа Фокина». «Основателем нашей компании является Андрей Иванович Фокин. Раньше он работал в ГИТОС. В принципе, у нас все работники выходцы оттуда. Мы работаем с 1992 года, вся наша продукция основана на патентах первого руководителя», — рассказал РИА Новости новый директор предприятия Александр Суворов

Небольшая фирма, в которой трудится всего 34 человека, производит десятки тонн препаратов. По словам руководителя лаборатории «Группы Фокина» Антонины Петровой, основная деятельность компании связана с разработкой и производством новых дезинфицирующих и лекарственных средств, которые применяются в ветеринарии — птицеводстве и животноводстве. Это, например, препараты от африканской чумы, сибирской язвы.

Продукция поставляется во все сельскохозяйственные регионы России . «Выходить на рынки стран СНГ тяжеловато, конечно, — признается Суворов, — Наши покупатели — более 400 крупных российских оптовиков».

Город Шиханы в Саратовской области

На вопрос о готовности компании поставлять продукцию в Великобританию на волне внимания к Шиханам и «Новичку», директор отвечает: «Если будут обращения, то будем и туда поставлять». К предложению выпуска продукции с названием «Новичок» он относится без энтузиазма.

Положительно о продукции компании отзываются все местные жители. «Когда у меня в квартире завелись тараканы, я взяла их средство, провела на полу линию. Прибежал таракан, поел и тут же откинул лапки. Эффект мгновенный», — рассказала РИА Новости об опыте применения местной продукции одна из сотрудниц редакции местной газеты «Шиханские новости».

Баночка со средством от комаров стоит и на столе главы ЗАТО Андрея Татаринова. Тот считает, что именно такие фирмы как «Группа Фокина» создают будущую производственную базу Шихан.

Первые частные промышленные химические лаборатории появились в Шиханах в 1990-е годы. После развала СССР и выхода закона о кооперации на базе уходивших из ГИТОС научных коллективов открывались десятки фирм — «Ноосфера», «Химстар», «Фаина», «Рантекс». Предприятия производили, например, фармацевтические препараты против рака крови и диабета, но дожить до наших дней не смогли. Исключение — «Группа Фокина».

В компании отвергают любые обвинения британских властей о том, что «Новичок» мог быть произведен в Шиханах. «Хоть у нас и много сотрудников, которые работали в ГИТОС, но никто из нас не является синтетиками и не участвовал в разработках этого „Новичка“. До этих работ был допущен очень узкий круг лиц во главе с Петром Кирпичевым. Производство „Новичка“ — это у химиков называется „тяжелая химия“. Для нее нужны определенные условия, не такие условия как у нас на предприятии. И в Институте тоже не ведутся работы по синтезу. Там ни науки, ни производства не осталось», — говорит Петрова.

"А я даже не знаю, делали ли у нас в городе вообще что-то подобное", — отмечает директор «Группы Фокина».

Город химиков

Директор общеобразовательной школы ЗАТО Шиханы номер 12 Елена Махранова рассказывает РИА Новости, что несмотря на близость химического Института, за весь ее трудовой стаж в школе ни разу не проводилась тренировка по действиям в случае химического заражения местности.

"Противопожарные тренировки проходят регулярно. Антитеррористические тоже. Вот недавно полноценные учения были, детей даже на автобусах из города вывозили. А на случай химии — не было ни разу", — говорит директор.

Учитывая, что Шиханы — город химиков, преподавание этого предмета в местной школе находится на высоком уровне. Областная комиссия в 2012-2013 годах, рассказывает Махранова, признала оборудование класса химии в школе Шихан лучшим по области: все парты оснащены подводом воды, вытяжными ящиками для проведения лабораторных работ с реактивами.

Преподаватель химии — учитель высшей категории Андрей Пилясов, уроженец Шихан. После обучения в вузе вернулся в родной город. Помимо стандартных лабораторных работ, он учит детей получать красители химическим путем, а потом ими же рисовать картины, варить мыло, выращивать кристаллы соли, производить духи собственных марок.

"Мне бы лаборанта. Не успеваю сам готовить лабораторное оборудование, когда по четыре 8-х класса подряд идут", — обращается он к директору.

Демонстрация технологии уничтожения химического оружия на военном объекте Шиханы. 1987 год После окончания школы выпускники поступают в военные училища, вузы технической и юридической направленности. В город возвращаются не многие, говорит директор школы.

"Вот и у меня сын и дочь учатся в Москве. Сыну нравится, а дочь хочет вернуться", — рассказывает Пилясов.

Продемонстрировав школу, на прощание директор говорит: «Вот вы за „Новичком“ приехали, а никакого „Новичка“ у нас в городе нет».