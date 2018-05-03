Скотч для Капремонта. Почему чиновников не интересует мнение собственников

С должниками фонд капремонта ведет серьезную работу, планируя даже привлекать коллекторов. А вот будет ли вместе с собираемостью взносов повышаться качество работ?

Не спросили, не предупредили

В деревне Сайгатина у жительницы дома 11 по ул. Совхозной Розы Воробьевой уже сдают нервы. А все из-за ремонта, который два года назад провели в ее доме. Подрядчик, получивший право на капитальный ремонт, поменял всю систему водоснабжения и отопления. Но сделал все так, что лучше бы и не начинал.

«У нас раньше дом был такой теплый, теперь замерзаем, а за отопление платим. За март у меня 6 тысяч только за отопление», — жалуется Роза Воробьева. То, что в их доме, оказывается, идет ремонт, собственники узнали, когда ночью их разбудил шум. Как выяснилось, рабочие меняли трубы. Только почему-то без положенного предупреждения.

Капитально отремонтированная инженерная система дома сейчас выглядит ужасающе: полипропиленовые трубы под канализацию закреплены проволокой, для прочности — еще и бечевкой. Стыки перемотаны скотчем. А в подъездах вместо чугунных батарей поставили хлипкие евроаналоги. Теперь в морозы стены и полы промерзают. При этом за 20 лет в доме ни разу не меняли кровлю, каждую весну-осень жильцов третьего этажа стабильно заливает.

«Ответов мы сегодня не получили, каким образом были проведены эти работы, кто принимал, как осуществлялась приемка. Материалы были некачественными, подрядчик отработал недобросовестно», — пояснил заместитель председателя комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации Сургутского района Станислав Валов.

По словам представителей муниципальной власти, жалоб на капремонт от собственников и управляющих компаний в последнее время стало приходить много. И практически из всех поселений Сургутского района. Люди поясняют, что не знают, каким образом взаимодействовать с Югорским фондом капремонта. Мнением жителей домов при составлении смет совершенно не интересуются. А ведь людям, прожившим в домах по 20-30 лет, наверняка виднее, в каком ремонте они нуждаются.

А собираемость растёт

В ЮФКР заверили, что планируют совместно с жильцами провести обследование всех домов в Сургутском районе, по которым пришли жалобы. «Выявленные недостатки в рамках гарантийных обязательств за свой счет устраняет подрядчик, который проводил капремонт дома. И только в случае, если подрядчик прекратил существование, деньги выделяет Югорский фонд капремонта, но не за счет собственников, а из своих средств», — говорится в официальном заявлении фонда.

Между тем ЮФКР продолжает активно работать над повышением собираемости взносов, убирая из цепочки посредников в лице УК и расчетных центров, прибегая к помощи судов. С начала действия окружной программы жители округа сдали на ремонт своих домов 8,95 млрд рублей. В прошлом году, как сообщила директор Югорского фонда капремонта Елена Дарибабина, отремонтировали 510 домов на 3,7 млрд руб. Всего с начала работы программы капремонт провели в 1 373 многоквартирных домах. В планах на 2018 год — ремонт 625 домов на сумму более 7 млрд рублей.

Жители 14 муниципальных образований уже получают отдельные квитанции за кап-ремонт непосредственно от фонда. До конца года ЮФКР планирует перевести на такую систему весь округ. Людям такая система крайне неудобна: гораздо проще заплатить все по одной квитанции. В самом фонде введение собственных квитанций объясняют необходимостью навести порядок с лицевыми счетами, которые по непонятной причине ЮФКР ранее не контролировал и не проверял, отдав это на откуп УК.

Сергей Филиппов. «Молодцы, конечно. Денежные потоки взяли под свой контроль. Если бы и сам капремонт так контролировали, напрямую общались с жителями перед, во время и по окончании ремонта — люди бы еще лучше платили взносы», — рассуждает житель Ханты-Мансийска