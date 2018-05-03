Екатеринбургская телебашня «воскреснет» на Широкой Речке

Екатеринбургский скульптор Роман Кашин задумал воссоздать взорванную телебашню в виде 12-метрового памятника. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook. Проект будет реализован на собственные средства автора, а также на деньги от продажи маленьких копий уничтоженного недостроя.

В данный момент на странице скульптора идет обсуждение двух вариантов будущего арт-объекта. Как следует из текста презентации, памятник будет оснащен мемориальной доской с информацией об истории строительства башни и ее сносе.

По словам Кашина, возведение «мемориала» будет вестись на территории его мастерской на Широкой Речке. Однако автор не исключает, что в дальнейшем памятник, в случае успешного согласования, будет установлен «где-то в районе снесенной телебашни».

Стоит напомнить, недостроенная телебашня была демонтирована методом направленного обрушения 24 марта. На ее месте дочерняя структура УГМК-холдинга собирается возвести ледовую арену на 15 тысяч мест.

Тем не менее горожане не оставляют попыток вернуть башню на прежнее место. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», порядка 4 300 екатеринбуржцев присоединились к петиции на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой восстановить снесенный символ города.

Кроме того, в апреле в ходе обсуждения проекта «Ледовой арены» глава областного минстроя Михаил Волков предложил соорудить что-то вроде «светового мемориала» в память о телебашне — по примеру того, что построен в Нью-Йорке на месте разрушенного терактом ВТЦ.

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