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Движение транспорта изменится в Нижнем Новгороде 8 мая
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Движение транспорта изменится в Нижнем Новгороде 8 мая 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Движение транспорта на территории Канавинского района будет ограничено 8 мая с 10:00 до 14:30. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты с честь 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Движение будет ограничено по улицам Гороховецкой и Путейской (от улицы Архангельской до улицы Заречной).
Парковка транспортных средств в это время на вышеуказанных участках будет запрещена. Транспорт пустят в объезд.
Напомним, остановка автотранспорта ограничена на Сормовском повороте с 1 мая.
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