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Теплоэнергетики предлагают жителям Курска контролировать подготовку домов к зиме
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Теплоэнергетики предлагают жителям Курска контролировать подготовку домов к зиме 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
По мнению специалистов «Квадры», необходимо создать домовые комиссии, которые отслеживали бы каждый этап наладки местных систем отопления
Такое предложение жители города получили в апрельских квитанциях. Специалисты компании посоветовали уточнять графики проведения профилактических работ в многоквартирных домах в управляющих компаниях или в диспетчерской службе филиала по телефону 58-01-84.
— В таком случае управляющие компании не смогут формально отнестись к подготовке домов к зиме — их жители будут видеть, проводились ли гидравлические испытания, промывка и наладка систем отопления, — подчеркнул управляющий директор Курского филиала «Квадры» Александр Воронин.
По данным компании, к отопительному сезону 2017-2018 курские управляйки не подготовили 158 жилых домов. Это напрямую сказалось на качестве теплоснабжения в отдельных районах Курска.
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