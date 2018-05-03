Теплоэнергетики предлагают жителям Курска контролировать подготовку домов к зиме

По мнению специалистов «Квадры», необходимо создать домовые комиссии, которые отслеживали бы каждый этап наладки местных систем отопления

Такое предложение жители города получили в апрельских квитанциях. Специалисты компании посоветовали уточнять графики проведения профилактических работ в многоквартирных домах в управляющих компаниях или в диспетчерской службе филиала по телефону 58-01-84.

— В таком случае управляющие компании не смогут формально отнестись к подготовке домов к зиме — их жители будут видеть, проводились ли гидравлические испытания, промывка и наладка систем отопления, — подчеркнул управляющий директор Курского филиала «Квадры» Александр Воронин