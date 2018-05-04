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Мероприятия по эпохе средневековья пройдут в районе
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Мероприятия по эпохе средневековья пройдут в районе 

Управа Таганского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Мероприятия, посвященные эпохе Средневековья, пройдут в Таганском парке. Программу представят для посетителей 9 мая.
— Гостей парка ожидает много интересного: лучный турнир, мастер-класс по рубке холодным оружием и разнообразные показательные выступления. Кроме того, все желающие смогут научится чеканке монет и посетить историческую ярмарку, — рассказали в пресс-службе Таганского парка.
Добавим, что на территории парка расположится специальная фотозона Раннего и Среднего Средневековья.
Точное время начала мероприятия станет известно позднее.
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