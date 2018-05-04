Мероприятия по эпохе средневековья пройдут в районе

Мероприятия, посвященные эпохе Средневековья, пройдут в Таганском парке. Программу представят для посетителей 9 мая.

— Гостей парка ожидает много интересного: лучный турнир, мастер-класс по рубке холодным оружием и разнообразные показательные выступления. Кроме того, все желающие смогут научится чеканке монет и посетить историческую ярмарку, — рассказали в пресс-службе Таганского парка.

Добавим, что на территории парка расположится специальная фотозона Раннего и Среднего Средневековья.

Точное время начала мероприятия станет известно позднее.