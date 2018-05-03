Информацию о визите Путина в Ярославль прокомментировали областные власти

В интернете ярославцы тиражируют информацию о визите президента России Владимира Путина , которую опубликовал популярный Telegram-канал «ЯрПолитика». Согласно этой информации, глава государства должен посетить Ярославль 19–20 мая, и здесь он должен принять участие в презентации итогов конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Министерства строительства России и сыграть в хоккей с ветеранами «Локомотива».

Официально эту информацию власти не подтверждают.

— Мы не располагаем информацией о приезде Владимира Путина, — сообщил источник 76.ru в правительстве Ярославской области . — Как правило, о таких визитах нас оповещают заранее.

Зато депутаты Ярославской областной думы сейчас детально разбирают послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Депутаты начали решать проблемы в сфере образования. Известно, что подобную работу они проводят ещё по трём направлениям.

В последний раз Владимир Путин был в Ярославле в сентябре прошлого года. Корреспонденты 76.ru внимательно следили за его визитом.