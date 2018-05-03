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Кабмин утвердил перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке
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Кабмин утвердил перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке 

Парламентская газета 42 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Обязательной маркировке будут подлежать 10 групп товаров, в том числе табачная продукция, одежда, обувь, фотоаппараты. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства.
«Это будет способствовать снижению оборота контрафактной продукции в России», — сказано на сайте кабмина.
Сроки введения обязательной маркировки, предусмотренные для разных групп товаров, отличаются. Так, табачную продукцию нужно будет маркировать с 1 марта 2019 года, духи и туалетную воду, а также шины и покрышки, фотокамеры и аксессуары для них, одежду и постельное бельё — с 1 декабря 2019 года, обувь — с 1 июля 2019 года.
«Перечень товаров сформирован с учётом особенностей рыночной конъюнктуры и условий товарооборота на соответствующих рынках. Цель принятого решения — снижение оборота контрафактной продукции в России», — подчёркивается на сайте Правительства.
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