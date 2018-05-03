В Ясеневе скоро завершат ремонт голубиного питомника

Питомник обещали восстановить в течение года. Напомним, голубиный питомник расположен по адресу: Литовский бульвар, дом 9/7.

По словам главы управы А. Ю. Толчеева работы по восстановлению вышеуказанного голубиного питомника проводятся согласно проектной документации, предоставленной пользователем. Примем, все основные работы по восстановлению завершены: установлен каркас и крыша постройки. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы. Планируемый срок окончания работ — весенне-летний период 2018 года.