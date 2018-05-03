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В Ясеневе скоро завершат ремонт голубиного питомника
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В Ясеневе скоро завершат ремонт голубиного питомника 

Управа района Ясенево 40 минут назад
Фото: Управа района Ясенево
Питомник обещали восстановить в течение года. Напомним, голубиный питомник расположен по адресу: Литовский бульвар, дом 9/7.
По словам главы управы А. Ю. Толчеева работы по восстановлению вышеуказанного голубиного питомника проводятся согласно проектной документации, предоставленной пользователем. Примем, все основные работы по восстановлению завершены: установлен каркас и крыша постройки. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы. Планируемый срок окончания работ — весенне-летний период 2018 года.
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