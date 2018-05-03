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Европе нужна автономность в оборонной сфере, заявил премьер Бельгии
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Европе нужна автономность в оборонной сфере, заявил премьер Бельгии 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Европа должна как можно скорее обеспечить себе автономность в сфере обороны и безопасности, но в рамках НАТО, заявил в четверг бельгийский премьер Шарль Мишель.
"Обеспечение безопасности — это общая ответственность. Мы должны как можно скорее обеспечить себя автономным и заслуживающим доверия потенциалом реагирования против всех видов угроз, мы также должны продолжать усилия по обеспечению безопасности наших внешних границ", — заявил Мишель, выступая в Европарламенте на дебатах, посвященных будущему Европы.
По словам премьера, Бельгия намерена оставаться «надежным партнером» в рамках НАТО.
"Мы хотим европейскую оборону в рамках НАТО, а (европейская) программа структурированного сотрудничества в сфере обороны и европейский оборонный фонд являются хорошими инструментами для того, чтобы продвинуться вперед. Наша оперативная способность должна стоять на службе наших ценностей и наших геополитических интересов", — добавил он.
Накануне Еврокомиссия предложила в бюджетном периоде ЕС с 2021 по 2027 год увеличить инвестиции в безопасность на 40%, повысить расходы на внешнюю политику, а также создать оборонный фонд объемом 13 миллиардов евро. Также ЕК предлагает увеличить почти в три раза расходы — до 33 миллиардов с нынешних 13 миллиардов — на управление внешними границами и вопросы, связанные с миграцией.
Ранее глава Европейского оборонного агентства (EDA) Хорхе Домек сообщил, что суммарные инвестиции в оборонные технологии в ЕС могут составить 5 миллиардов евро после 2020 года.
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