Европе нужна автономность в оборонной сфере, заявил премьер Бельгии

"Обеспечение безопасности — это общая ответственность. Мы должны как можно скорее обеспечить себя автономным и заслуживающим доверия потенциалом реагирования против всех видов угроз, мы также должны продолжать усилия по обеспечению безопасности наших внешних границ", — заявил Мишель, выступая в Европарламенте на дебатах, посвященных будущему Европы.

По словам премьера, Бельгия намерена оставаться «надежным партнером» в рамках НАТО.

"Мы хотим европейскую оборону в рамках НАТО, а (европейская) программа структурированного сотрудничества в сфере обороны и европейский оборонный фонд являются хорошими инструментами для того, чтобы продвинуться вперед. Наша оперативная способность должна стоять на службе наших ценностей и наших геополитических интересов", — добавил он.

Накануне Еврокомиссия предложила в бюджетном периоде ЕС с 2021 по 2027 год увеличить инвестиции в безопасность на 40%, повысить расходы на внешнюю политику, а также создать оборонный фонд объемом 13 миллиардов евро. Также ЕК предлагает увеличить почти в три раза расходы — до 33 миллиардов с нынешних 13 миллиардов — на управление внешними границами и вопросы, связанные с миграцией.

Ранее глава Европейского оборонного агентства (EDA) Хорхе Домек сообщил, что суммарные инвестиции в оборонные технологии в ЕС могут составить 5 миллиардов евро после 2020 года.