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Как Рудковская, Крид, Билан, Топурия и другие звёзды проводят майские выходные?
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Как Рудковская, Крид, Билан, Топурия и другие звёзды проводят майские выходные? 

Журнал ОК! 43 минуты назад
Выходные в честь Дня труда отгремели, но через два дня майские праздники продолжатся! Многие российские знаменитости устроили себе выходные без перерывов и отправились на различные популярные курорты. Как и обычно, фоторепортаж можно найти, пролистав Инстаграм. Мы облегчили эту задачу, собрав подборку самых ярких кадров в одном месте.
Яна Рудковская
На фоне хайпа от «синего» клипа Филиппа Киркорова Яна Рудковская отправилась в Париж. Популярный музыкальный продюсер вместе с сыном Гном Гномычем уже посетили Диснейленд, а также попробовали восхитительный французский завтрак с ландышами и розами.
Яна Рудковская с сыном Гном Гномычем
Егор Крид
Для Крида дни майских праздников оказались рабочими: сегодня артист даст в Турции уже третий концерт подряд.
Егор Крид
Кети Топурия
Артистка посвятила выходные своей дочери — Оливии. Знаменитая мама и её малышка посетили московский тематический парк Skazka.
Дочь Кети Топурии — Оливия
Анна Седокова
Анна вместе с детьми отдыхает, как и её коллега Егор Крид, в Турции, но только в другом не менее популярном курортном городе — в Кемере.
Анна Седокова с сыном Гектором
Дима Билан
У Димы Билана, кажется, эстафета по жарким курортам. Певец уже успел отдохнуть в Стамбуле, теперь он находится в Анталии, а затем улетит на остров Кипр!
Дима Билан в Стамбуле
Елена Летучая
Популярная российская телеведущая говорила, что ей нельзя летать, тем не менее она публикует фото с мужем из Маврикия, куда лететь из Москвы около 16 часов.
Елена Летучая
Татьяна Навка
Супруга пресс-секретаря президента России Владимира Путина также отправилась поближе к пальмам и океану.
Татьяна Навка с дочерью Надеждой
Ханна
Ожидающие первенца Ханна и Пашу устроили себе роскошный отдых в Дубае.
Ханна
Виктория Дайнеко
Виктория осталась на майские в Москве. Судя по Инстагарму, певица предпочитает не шашлыки в парке, а спорт.
Виктория Дайнеко
Филипп Киркоров
В понедельник, 30 мая, Филиппа Киркорова отметил 51-летие! Пригласил гостей поп-артист к берегу Атлантического океана ­— в Лиссабон, Португалия.
Филипп Киркоров
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