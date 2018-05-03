Как Рудковская, Крид, Билан, Топурия и другие звёзды проводят майские выходные?

Выходные в честь Дня труда отгремели, но через два дня майские праздники продолжатся! Многие российские знаменитости устроили себе выходные без перерывов и отправились на различные популярные курорты. Как и обычно, фоторепортаж можно найти, пролистав Инстаграм. Мы облегчили эту задачу, собрав подборку самых ярких кадров в одном месте.

На фоне хайпа от «синего» клипа Филиппа Киркорова Яна Рудковская отправилась в Париж. Популярный музыкальный продюсер вместе с сыном Гном Гномычем уже посетили Диснейленд, а также попробовали восхитительный французский завтрак с ландышами и розами.

Яна Рудковская с сыном Гном Гномычем

Для Крида дни майских праздников оказались рабочими: сегодня артист даст в Турции уже третий концерт подряд.

Егор Крид

Кети Топурия

Артистка посвятила выходные своей дочери — Оливии. Знаменитая мама и её малышка посетили московский тематический парк Skazka.

Дочь Кети Топурии — Оливия

Анна вместе с детьми отдыхает, как и её коллега Егор Крид, в Турции, но только в другом не менее популярном курортном городе — в Кемере.

Анна Седокова с сыном Гектором

У Димы Билана, кажется, эстафета по жарким курортам. Певец уже успел отдохнуть в Стамбуле , теперь он находится в Анталии, а затем улетит на остров Кипр

Дима Билан в Стамбуле

Популярная российская телеведущая говорила, что ей нельзя летать, тем не менее она публикует фото с мужем из Маврикия, куда лететь из Москвы около 16 часов.

Елена Летучая

Супруга пресс-секретаря президента России Владимира Путина также отправилась поближе к пальмам и океану.

Татьяна Навка с дочерью Надеждой

Ханна

Ожидающие первенца Ханна и Пашу устроили себе роскошный отдых в Дубае

Ханна

Виктория осталась на майские в Москве. Судя по Инстагарму, певица предпочитает не шашлыки в парке, а спорт.

Виктория Дайнеко

Филипп Киркоров

Португалия. В понедельник, 30 мая, Филиппа Киркорова отметил 51-летие! Пригласил гостей поп-артист к берегу Атлантического океана ­— в Лиссабон

Филипп Киркоров