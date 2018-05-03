eLocations намерена заработать 50 млн евро на первом PropTech Security Token

ЦУГ, Швейцария , April 30, 2018/PRNewswire/ — Международная компания PropTech сообщила о начале предварительной продажи, а затем открытой продажи нового Security Token (LOC). Марк К. Риб (Marc C. Riebe), основатель и генеральный директор компании, прокомментировал свое сообщение, сделанное на блокчейн-саммите в Цуге. «Мы с радостью объявляем и подтверждаем сроки первичного размещения токена (Initial Token Offering, ITO) — первого в своем роде токена в мире PropTech. Это обеспечит значительное вложение инвестиций для развития нашей платформы и выгодного использования технологии блокчейн с целью снижения количества задержек и ошибок, которые в настоящее время нарушают работу рынка торговли недвижимостью».

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/678709/eLocations_Logo.jpg)

Компания eLocations объявила о первичном размещении токена (Initial Token Offering, ITO) сегодня, который предназначен для создания новой экономики токенов и привлечения денежных средств для реинвестирования в платформу eLocations. Глобальная платформа хранит сведения о продажах в более чем 500 городах мира, что упрощает процесс принятия решений об аренде, руководстве и покупке недвижимости посредством объединения имеющихся данных и предоставления соответствующих аналитических материалов. Эта технология поможет всем сторонам сделки принимать более быстрые, разумные и надежные решения с помощью бесконечного потенциала технологии блокчейн. Таким образом, eLocations кардинальным образом изменит управление лизинговыми контрактами для розничных торговцев путем перевода контрактов на бумажном носителе в самоисполняемые смарт-контракты (интерактивные контракты) на основе технологии блокчейн.

Основатели уверены, что ценность Security Token со временем будет оценена, учитывая его растущее принятие клиентами, а также расширение деятельности по объему продаж. Это приведет к росту доходов, прибыли и потока денежных средств, что, в свою очередь, вызовет повышение спроса на токен и увеличение торговых операций.

Какие сроки и ключевые события?

Открытая продажа Security Token начнется после его успешной предварительной продажи летом 2018 г. Первые покупатели получат вознаграждение в виде бонуса до 30 процентов от фактической цены продажи. Этот бонус распространяется также на тех покупателей, которые инвестируют в покупку крупные суммы. eLocations планирует вознаградить их скидками на торг в индивидуальном порядке. Кроме того, компания ценит желание инвестора делиться своим успехом, и поэтому до 20 процентов будущей чистой прибыли eLocations будет распределено среди всех владельцев Security Token.

После того, как сервисная платформа eLocations станет полностью работоспособной, компания перейдет к запуску Utility Token. Utility Token (LocationToken, LCN) даст возможность своим владельцам покупать следующие сервисы: премиальные листинги, карты с названиями улиц, сравнения арендной платы, данные из базы данных «oracle» и другое. В конечном итоге с помощью LocationToken можно будет даже арендовать, купить и продать объекты недвижимости.

После запуска Utility Token владельцы Security Token смогут обменять его на Utility Token по цене со скидкой 20%. Таким образом, инвесторы eLocations снижают свой инвестиционный риск, поскольку у них всегда будет возможность «использовать» свои токены и извлечь выгоду из портфолио услуг eLocations.

Лос-Анджелесе, Чикаго, Шанхае, Гонконге, Иерусалиме, Компания со штаб-квартирой в Цуге посетит более 20 мероприятий PropTech в течение следующих четырех месяцев в рамках презентации для инвесторов ITO, включая мероприятия, которые пройдут в Амстердаме , Париже, Нью-Йорке Сиднее и Лондоне.

Source: eLocations

Марк К. Риб (Marc C. Riebe), eLocations, Крипто Вэлли Лэбс (Crypto Valley Labs), Даммштрассе 16 (Dammstrasse 16), 6300 Цуг, тел. : +41-842-259-000; эл. почта: media@elocations.io