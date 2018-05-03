Мосты через Москву-реку свяжут ЮВАО с другими округами

Попасть из ЮВАО в другие административные столичные округа в скором времени можно будет по новым мостам через Москву-реку.

Так, уже идет строительство моста и многоуровневой транспортной развязки на Каширском шоссе — на участке от улицы Каспийская до улицы Шоссейная. Он свяжет с районы Марьино и Печатники со строящейся Южной рокадой.

Кроме того, возводят и мост, который станет частью транспортной сети полуострова « ЗИЛ », — от улицы Южнопортовая до проспекта Андропова через старое русло Москвы-реки. Это позволит создать альтернативный транспортный путь, разгрузив развязку Третьего транспортного кольца и проспекта Андропова, улицы Трофимова.

Всего в столице планируется построить 18 мостов через главную водную артерию города. Проектная документация по остальным мостам прорабатывается.