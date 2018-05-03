Меняйло призвал власти и ведомства синхронизировать данные при ЧС

"Информирование населения, родственников в том числе, должно проходить оперативно. Особое внимание хотел бы обратить еще на несколько вопросов. Это синхронизация информационных потоков, исходящих от региональных органов власти, органов местного самоуправления, территориальных управлений МЧС, правоохранительных, контрольных и надзорных структур", — сказал он в четверг на совещании в администрации Кемеровской области с участием губернаторов регионов СФО.

Полпред напомнил о «вбросах» о числе погибших при пожаре в «Зимней вишне», которые подхватывались соцсетями и СМИ, потому что из разных источников «шла разная информация». По его мнению, люди должны знать о принимаемых мерах в рамках борьбы с ЧС и ее последствиями.

"Одна из первоочередных задач — не допустить распространения слухов и дезинформации, обеспечить население точной и оперативной информацией. Алгоритм действий в условиях кризисной и чрезвычайной ситуации известны, но тем не менее всякий раз мы сталкиваемся с этой проблемой в той или иной степени", — отметил полпред.

По его словам, последние трагические события в Кемерово наглядно показали, как недостаток официальной информации привел к распространению недостоверных данных в социальных сетях. «Причем, по оценке специалистов, действия в соцсетях имели признаки сознательного информационного вброса, направленного, в частности, на подрыв доверия к власти», — подчеркнул Меняйло.

"Чтобы предупредить подобные развития событий, в органах власти и местного самоуправления должны быть документы, регламентирующие информационное взаимодействие со СМИ и населением, детальные планы, памятки и инструкции на случай экстремальных ситуаций, списки должностных лиц, уполномоченных выступать публично и отвечать по телефону, схемы распространения информации и даже проекты соответствующих заявлений для СМИ", — сказал он.

Такие меры, по словам полпреда, призваны не допустить распространение ложной информации, предотвратить социальную напряженность в обществе, повысить результативность межведомственного взаимодействия при ликвидации ЧС.