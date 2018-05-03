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Кабмин рассказал о системе маркировки товаров
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Кабмин рассказал о системе маркировки товаров 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России рассказало, как будет функционировать система маркировки товаров контрольными знаками.
«Базовые принципы, заложенные в модели функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации, предусматривают идентификацию каждой единицы товара путём присвоения уникального кода, создание информационной системы маркировки, в которой будет храниться вся информация, генерируемая всеми участниками системы маркировки», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Минпромторг России определён координатором системы маркировки товаров средствами идентификации. Минфин России будет обеспечивать нормативно-правовое регулирование отношений, в сфере маркировки товаров. Контроль за функционированием информационной системы, а также за деятельностью её оператора возложен на Минкомсвязь России. Защита кода маркировки будет обеспечиваться с применением российских криптографических технологий.
Ранее кабмин утвердил перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке контрольными знаками. К ним отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, различные предметы одежды, обувные товары, фотокамеры и другие.
Также стало известно, что отечественные продукты могут начать маркировать знаком «Сделано в России». Ожидается, что правительство сможет установить правила маркировки отечественных товаров и услуг, в том числе разработать и утвердить знак, который бы информировал покупателя о том, что товар сделан в России.
Кроме того, Минпромторг предложил расширить маркировку продуктов. Среди них чай, кофе, соки, рис, макароны и детское питание, духи, шины, блузки и пальто, пиво, консервы, продукты из мяса и рыбы, бытовая химия, постельное белье, молочная продукция.
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