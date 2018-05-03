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За 5 млн рублей продадут старейший пищекомбинат
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За 5 млн рублей продадут старейший пищекомбинат 

Все новости Новосибирской области 43 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«На этом предприятии нужно работать. Это — производство. С другой стороны, жалко бросить производство Ведь столько трудов в него вложено. Коллектив практически не меняется на протяжении нескольких лет. Даже за мизерные зарплаты люди готовы работать», — рассказал местному изданию директор предприятия Сергей Скоробогатов.
Спустя пять лет ситуация изменилась только в худшую сторону. «За последние 2 года продажи снизились на 30%. Пришлось сократить персонал чуть ли не наполовину. Когда-то на предприятии работало 70 человек, сейчас осталось 44. Сократили рабочих кондитерского производства. Некоторые уволились сами. Пока ни одного предложения от потенциальных покупателей не поступало. Никто не желает браться за работу, а усилий нужно приложить немало», — рассказал директор.
Между тем, пищекомбинат — один из старейших в регионе. Рецептура не менялась со времен Советского Союза, за это и ценят продукцию. «С полной ответственностью заявляю, что пальмовое масло не используется в мучных кондитерских изделиях, и никаких замен мы не производили и не производим. В Новосибирской области осталось мало действующих подобных предприятий, и если бы мы делали что попало (замены, которые нам навязывают), давно бы ушли с рынка», — ответила на обвинения пользователей социальных сетей в некачественном выпуске продукции технолог предприятия.
Напомним, некогда прекратил свое существование Ордынский пищекомбинат. Предприятие, славившееся чуть ли не на весь Советский Союз своими пряниками (их возили даже на Крайний Север и в Молдавию!) осталось лишь в воспоминаниях ордынцев.
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