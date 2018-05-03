В День России у подножия Мамаева кургана в Волгограде откроют мемориальный парк

ВОЛГОГРАД , 3 мая. / ТАСС /. Торжественное открытие мемориального парка у подножия Мамаева кургана в Волгограде, который находится напротив построенного к чемпионату мира по футболу стадиона «Волгоград Арена», состоится 12 июня, в День России . Новый сквер станет самым крупным в городе и будет включать в себя зоны для отдыха, спорта, пешеходные аллеи и светомузыкальный фонтан высотой 18 метров, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области

"Новый объект у подножия Мамаева кургана станет самым крупным современным сквером на территории Волгограда. Здесь высажено почти две тысячи деревьев и кустарников, цветники, будут пешеходные аллеи, вело— и роликовые дорожки, современная садовая мебель, светодиодные и встраиваемые светильники. Это новая зона отдыха для гостей и горожан откроется 12 июня", — уточнили в пресс-службе.

Мемориальный парк возводится в рамках второго этапа благоустройства территории у Мамаева кургана. Первую очередь завершили в мае прошлого года, здесь открыли Аллея России: на практически заброшенном месте высадили сотни деревьев и кустарников разных пород — катальпы, березы, каштаны и хвойные.

Как заметили в пресс-службе, такой «крупный проект ландшафтного строительства реализуется в Волгограде впервые за последние полвека». Площадь нового парка составляет почти 8 га, сквер строго зонирован и рассчитан на разные интересы и возрастные группы посетителей. В четверг новую зону отдыха осмотрел губернатор области Андрей Бочаров , который заметил, что строительно-монтажные работы по реконструкции мемориального парка завершатся к 9 мая, пусконаладочные — потребуют еще месяц.

"9 мая мы завершим общестроительные работы на территории, которая включает парковую зону и парковочную, зоны культуры и отдыха. Уверен, жителям Волгограда и нашим гостям парк понравится. Здесь предусмотрена зона для молодежи, где можно позаниматься спортом, поездить на велосипеде и роликах, а также места, где можно отдохнуть, почитать", — цитирует пресс-служба Бочарова.

Глава региона также добавил, что парк наполнят электроникой: в сквере будут видеокамеры, светодиодный экран на 210 тыс. световых точек, а также сложный светомузыкальный фонтан высотой 18 метров, пробный запуск которого запланирован на 9 мая.