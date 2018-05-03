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Мемориальный парк у подножия Мамаева кургана торжественно откроют 12 июня
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Мемориальный парк у подножия Мамаева кургана торжественно откроют 12 июня 

АиФ Волгоград 41 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
Строительно-монтажные работы по реконструкции мемориального парка у подножия Мамаева кургана в Волгограде завершат к 9 мая, а торжественное открытие обновленной территории проведут 12 июня, в День России.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, 9 мая специалисты закончат общестроительные работы на территории, которая включает парк и парковку, а также зоны культуры и отдыха. «Здесь предусмотрена зона для молодежи, где можно позаниматься спортом, поездить на велосипеде и роликах, а также места, где можно отдохнуть, почитать», — заявил губернатор Андрей Бочаров в ходе инспекции парка 3 мая. Он также отметил, что в течение месяца здесь завершатся пусконаладочные работы, — объект наполнен электроникой: видеокамеры, светодиодный экран, светомузыкальный фонтан высотой 18 метров, пробный запуск которого запланирован на 9 мая.
Напомним, в парке высадят 2 000 деревьев и кустарников, сделают пешеходные аллеи, вело— и роликовые дорожки и не только.
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