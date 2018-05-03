Новосибирцы устроят песенный флешмоб у вокзала

В преддверии Дня Победы, 5 мая, на привокзальной площади Новосибирска пройдет песенный флешмоб.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД, акция организована волонтерским отрядом Западно-Сибирской железной дороги совместно с мэрией Новосибирска и приурочена к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Песенный флешмоб пройдет 5 мая на площади им. Гарина-Михайловского перед железнодорожным вокзалом Новосибирск-Главный. Участники флешмоба исполнят песни военных лет («Смуглянка» и «Катюша»), а в завершение — нарисуют мелками на площади тематические рисунки, посвященные Дню Победы. Присоединиться к акции смогут все желающие. Начало — в 14.00, сбор участников — в 13.40 на привокзальной площади.