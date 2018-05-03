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Новосибирцы устроят песенный флешмоб у вокзала
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Новосибирцы устроят песенный флешмоб у вокзала 

АиФ-Новосибирск 44 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В преддверии Дня Победы, 5 мая, на привокзальной площади Новосибирска пройдет песенный флешмоб.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД, акция организована волонтерским отрядом Западно-Сибирской железной дороги совместно с мэрией Новосибирска и приурочена к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Песенный флешмоб пройдет 5 мая на площади им. Гарина-Михайловского перед железнодорожным вокзалом Новосибирск-Главный. Участники флешмоба исполнят песни военных лет («Смуглянка» и «Катюша»), а в завершение — нарисуют мелками на площади тематические рисунки, посвященные Дню Победы. Присоединиться к акции смогут все желающие. Начало — в 14.00, сбор участников — в 13.40 на привокзальной площади.
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