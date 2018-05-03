Антинаркотический рейд провели полицейские и общественники в Пскове

В рамках Всероссийского субботника сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с представителями федерального проекта «Трезвая Россия» был организован рейд по ликвидации с фасадов зданий областного центра рекламных надписей, содержащих пропаганду наркотических средств.

Распространение подобных надписей вызвало серьезную озабоченность не только со стороны заинтересованных ведомств, но и большинства псковичей. И поэтому совместными усилиями в течение месяца осуществлялся мониторинг районов города, велось обобщение данных об адресах, где была замечена подобная «реклама».

Участники рейда разделились на несколько команд. В течение дня с помощью кистей и красок ими было закрашено порядка ста такого рода надписей на фасадах многоквартирных домов, учебных заведений, объектов социальной инфраструктуры, а также в местах отдыха и массового скопления граждан.