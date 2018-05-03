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Антинаркотический рейд провели полицейские и общественники в Пскове
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Антинаркотический рейд провели полицейские и общественники в Пскове 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
В рамках Всероссийского субботника сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с представителями федерального проекта «Трезвая Россия» был организован рейд по ликвидации с фасадов зданий областного центра рекламных надписей, содержащих пропаганду наркотических средств.
Распространение подобных надписей вызвало серьезную озабоченность не только со стороны заинтересованных ведомств, но и большинства псковичей. И поэтому совместными усилиями в течение месяца осуществлялся мониторинг районов города, велось обобщение данных об адресах, где была замечена подобная «реклама».
Участники рейда разделились на несколько команд. В течение дня с помощью кистей и красок ими было закрашено порядка ста такого рода надписей на фасадах многоквартирных домов, учебных заведений, объектов социальной инфраструктуры, а также в местах отдыха и массового скопления граждан.
Данная акция показала сплоченность и заинтересованность горожан в решении проблемы, связанной с распространением на территории Пскова незаконной рекламы наркотических средств.
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