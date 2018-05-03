«Силовое вмешательство США уже невозможно»: последствия размещения ЗРК Китай на Спратли объяснил эксперт

Александр Ломанов. Силовое вмешательство США в ситуацию с островами Спратли в Южно-Китайском море уже невозможно, оно приведет к большому конфликту, считает главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН

Ракетные комплексы Китая на Спратли

По сообщениям американских СМИ, которые ссылаются на знакомые с данными разведки источники, Китай тайно установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трех своих форпостах, которые находятся на спорных островах в Южно-Китайском море.

Эти комплексы контролируют почти на 300 километров воздушное пространство и более чем на 500 километров морское пространство. Ранее там же была размещена техника, способная создавать помехи для систем связи и радиолокационных установок. В свою очередь в Пентагоне заявили, что дальнейшая милитаризация архипелага приведет к росту напряженности в регионе.

«Силовое вмешательство уже невозможно, оно приведет к полномасштабному конфликту. На мой взгляд, американская реакция является частью большого сюжета, связанного с обострением противостояния между США и Китаем, которое наступило при Трампе. Америка переходит от давнего курса вовлечения Китая в либеральную систему к его сдерживанию через противостояние по всем направлениям.

Причем самая серьезная часть конфронтации связана не с Южно-Китайским морем, а с торгово-экономическим противостоянием между странами. Если ранее считалось, что экономическое развитие Китая автоматически будет приближать его к демократизации, либерализации и принятию западных ценностей, то теперь США перешли к новой политике. Они стремятся не допустить научно-технологического продвижения Китая на более высокий уровень за счет ограничения высокотехнологичного экспорта в Китай и доступа к новым западным технологиям», — считает собеседник ФБА «Экономика сегодня»

Малайзия и Вьетнам. Силовое давление США Что касается размещения противокорабельных крылатых ракет и зенитного ракетного комплекса на Спратли, то никаких обязательств, запрещающих размещать там что-то, Китай на себя не брал, считает Александр Ломанов. Другое дело, что воды вокруг этого небольшого архипелага богаты углеводородами, а сами острова имеют стратегическое значение для торговых путей. Кроме Китая на Спратли претендуют Тайвань, Филлипины, Бруней

«Прежде всего, Китай ничего не нарушает, поскольку он не связан никакими обязательствами в этом вопросе. Никаких юридических проблем здесь нет. Неприятие США имеет другую природу — Спратли являются дополнительным элементом давления в комплексном споре с Китаем. Но любое давление Вашингтона рождает и встречные шаги Пекина.

И чем больше в Китае будут полагать, что США перешли к позиции сдерживания и силового давления, тем больше будет у них мотивации готовиться к возможным вооруженным провокациям со стороны американцев. Спираль противостояния продолжит закручиваться, особенно в условиях непредсказуемых действий президента Трампа — никто не знает, на каком этапе он готов остановиться», — резюмирует Александр Ломанов.