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Кабмин утвердил обязательную маркировку ряда товаров
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Кабмин утвердил обязательную маркировку ряда товаров 

Российская Газета 50 минут назад
В него входят табак, одежда, обувь, шины, фотокамеры, постельное белье, духи и туалетная вода. Данная мера, говорится в сопроводительной записке к документу, размещенной на сайте кабинета министров, поможет снижению объемов оборота контрафактной продукции.
Другим распоряжением кабмин утвердил модель функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации. В качестве базовых принципов, в нее заложенных, сопроводительная записка к документу упоминает присвоение каждой единице товара уникального кода, создание единого каталога товаров Российской Федерации, а также создание информационной системы, в рамках которой будут храниться все данные о товаре, запротоколированные в ходе его жизненного цикла.
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