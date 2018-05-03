Кабмин утвердил обязательную маркировку ряда товаров 

В него входят табак, одежда, обувь, шины, фотокамеры, постельное белье, духи и туалетная вода. Данная мера, говорится в сопроводительной записке к документу, размещенной на сайте кабинета министров, поможет снижению объемов оборота контрафактной продукции.
Другим распоряжением кабмин утвердил модель функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации. В качестве базовых принципов, в нее заложенных, сопроводительная записка к документу упоминает присвоение каждой единице товара уникального кода, создание единого каталога товаров Российской Федерации, а также создание информационной системы, в рамках которой будут храниться все данные о товаре, запротоколированные в ходе его жизненного цикла.