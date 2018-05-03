Холодков: не только политические причины заставили Турцию забрать золото у США

Турция хранила золото в США , потому что они были наиболее надежным местом хранения, отмечает эксперт Вячеслав Холодков.

Холодков\: зачем Турция вывезла золото из США "Почему турецкое правительство решило вернуть золото в страну. Подавляющее большинство комментариев объясняют решение Центробанка политическими причинами. В первую очередь осложнением отношений Анкары и Вашингтона. Это лишь отчасти верно", — сказал Вячеслав Холодков радио Sputnik

Но главная причина, это экономика США, считает эксперт.

В американской экономике наметились опасные тенденции, сказал Вячеслав Холодков и добавил, что Государственный долг США растет очень быстрыми темпами, он составляет уже 110% ВВП — 21 триллион долларов.

Эксперт рассказал также о других проблемах США и напомнил, что Нидерланды Германия уже вывезли свое золото из Америки.

По его мнению, эти страны нельзя заподозрить в плохих отношениях с США, так как они постоянно поддерживают политику Вашингтона.

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