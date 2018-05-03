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Холодков: не только политические причины заставили Турцию забрать золото у США
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Холодков: не только политические причины заставили Турцию забрать золото у США 

Sputnik Таджикистан 45 минут назад
Фото: Sputnik Таджикистан
Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв.
Турция хранила золото в США, потому что они были наиболее надежным местом хранения, отмечает эксперт Вячеслав Холодков.
Холодков\: зачем Турция вывезла золото из США  "Почему турецкое правительство решило вернуть золото в страну. Подавляющее большинство комментариев объясняют решение Центробанка политическими причинами. В первую очередь осложнением отношений Анкары и Вашингтона. Это лишь отчасти верно", — сказал Вячеслав Холодков радио Sputnik.
Но главная причина, это экономика США, считает эксперт.
В американской экономике наметились опасные тенденции, сказал Вячеслав Холодков и добавил, что Государственный долг США растет очень быстрыми темпами, он составляет уже 110% ВВП — 21 триллион долларов.
Эксперт рассказал также о других проблемах США и напомнил, что Нидерланды и Германия уже вывезли свое золото из Америки.
По его мнению, эти страны нельзя заподозрить в плохих отношениях с США, так как они постоянно поддерживают политику Вашингтона.
Подробности слушайте в нашем подкасте.
Напомним, с июня по октябрь 2016 года суммарные вложения стран мира в гособлигации Америки сократились почти на 242 миллиарда долларов. Основными продавцами гособлигаций являются Китай, Бельгия, Россия и Норвегия.
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