Уровень безработицы в Евросоюзе значительно варьируется в зависимости от …

Тем не менее, региональные уровни безработицы по-прежнему широко варьировались. Самые низкие значения зарегистрированы в Праге (1,7%) и Трире (2,0%). На другом конце шкалы — Западная Македония с самым высоким числом незанятых людей (29,1%), Сьюдад-Аутонома-де-Мелилья (27,6%), Западная Греция и Эстремадура (оба — по 26,3%), Майотта (25,9%) и Андалусия (25,5%), сообщает Eurostat.

Польше и Италии и Нидерландах. Среди 275 регионов, по которым имеются данные, в 56-и объем незанятого населения составил 3,8% или менее в 2017 году — половина среднего по союзу значения (7,6%). Сюда вошли 21 регион в Германии, 13 в Великобритании , семь в Чехии , по три в Венгрии Австрии , по два в Бельгии Румынии и по одному в Болгарии

Кстати, в 2010 году в Германии должно появиться еще около миллиона рабочих мест.

31 регион имел показатель не менее 15,2% — вдвое больше, чем в среднем по ЕС . Сюда вошли все 13 регионов в Греции , девять в Испании , пять во Франции и четыре в Италии.

Средний уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в ЕС составил 16,8%. Самые низкие показатели — в Праге и Обербайерне (3,8%), в немецких регионах Везер-Эмс (4,6%) и Штутгарт (4,7%), а также в Зеландии (5%). Самое высокое значение — в Сьюдад-Аутонома-де-Мелилье (62,7%) и Ворио-Айгайо (58,2%). В более чем трех четвертях регионов ЕС уровень безработицы среди молодежи был, по крайней мере, вдвое выше, чем среднее значение.

Доля населения, которое не трудится больше года, составила в среднем 45% в ЕС в 2017 году. Самое низкое количество таковых было зарегистрировано в Норрланде (12,8%), Беркшире, Бакингемшире и Оксфордшире (13,2%) и Бухарест-Илфове (13,8%). Наиболее высокие показатели — в Майотте (83,8%) и в двух греческих регионах — Аттике (77,3%) и Фессалии (77,2%).