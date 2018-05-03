НОВАТЭК и «Атомфлот» не могут согласовать с Минтрансом правила работы в Арктике

Газовоз получил повреждение модуля азипода еще марте, и морской регистр снизил его ледовый класс с Arc7 до Arc4, что не позволяет ему проходить льды даже с ледоколом, несмотря на это 9 апреля танкер вошел в акваторию Севморпути под проводкой ледокола «Таймыр» «Атомфлота». ФГБУ «Администрация СМП» считает, что газовоз не имел права входить в СМП, пишет «Коммерсантъ».

Источник, близкий к Минтрансу, отмечает, что азипод сломался 23 марта в предыдущем рейсе, но капитан, судовладелец и «Атомфлот» скрыли это от государства флага ( Кипр ), «Администрации СМП» и капитана порта Сабетта.

«Атомфлот» и НОВАТЭК как-то убедили Российский морской регистр пересчитать ледовый класс, но даже это не позволило получить право плавания в текущих условиях», — отмечает источник издательства.

Гендиректор «Атомфлота» Вячеслав Рукша уверен, что снижение класса «Бориса Вилькицкого» до Arc4 отразилось лишь на его коммерческой скорости, но не на безопасности. По его словам, «Атомфлот» не раз предлагал пересмотреть методику правил плавания по СМП: «В противном случае „Атомфлот“ вынужден будет прекратить при среднем типе ледовых условий все проводки судов Arc4 и Arc5, что нанесет ущерб коммерческим проектам, в том числе перспективному „Арктик СПГ“, под угрозой окажется и доставка продуктов в Норильск ».