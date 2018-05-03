Жители Котловки получат новый парк

В этом году власти округа планируют благоустроить пойму реки Коршунихи — притока реки Котловки, русло которой частично «спрятано» в подземном коллекторе, а между Севастопольским проспектом и улицей Нагорной выходит на поверхность.

Второе название реки Коршунихи — Черемушка, и за всю историю города овраг, по которому пролегает ее наземное русло, ни разу не подвергался обустройству. Четыре года назад был благоустроен правый берег Коршунихи вдоль улицы Академика Векшинского — вместо частных гаражей и пустырей здесь появилась пешеходная зона, включающая в себя и места тихого отдыха, спортивные площадки, и детские игровые комплексы. Но все это располагается над оврагом. Теперь же очередь дошла непосредственно до русла Коршунихи, а так же до ее левого берега.

Так, по пожеланиям местных жителей, через речку будет построен мост, чтобы можно было напрямую попасть с Нагорной улицы к районной управе и торговому центру. По словам начальника отдела благоустройства «Жилищника района Котловка» Марии Бескакотовой, здесь будет устроен пешеходный переход длиной почти в полкилометра, который, к тому же, станет и смотровой площадкой. Сейчас это особо актуально, поскольку по адресу Нагорная улица, 13 в ближайшем будущем начнет работать новый центр социального обслуживания. Вариант пешеходного перехода через реку был представлен на обсуждение горожан — в помещении управы района Котловка работала выставка проекта благоустройства, на которой все желающие могли оставить свои предложения. Кроме того, в марте состоялось также очное обсуждение проекта. И наконец, варианты благоустройства оврага были вынесены на голосование в проекте электронных референдумов «Активный гражданин».

Мария Бескакотова также рассказала, что общая площадь благоустраиваемой территории составит 6,1 га. Проектировщики учитывали, что речь идет о природной территории, поэтому все изменения будут иметь наименьшее воздействие на окружающую среду. В работы будет включена экологическая реабилитация, а при создании парка будет использован существующий рельеф. В пойме устроят две зоны тихого отдыха: это будут площадки из песчано-гравийной высевки. Всего в новом парке появятся 126 малых архитектурных форм: скамейки, урны, лежаки и указатели. Кроме того, появятся три декоративные группы: со стороны районной управы и с двух сторон пешеходного маршрута. А внутри парковой зоны будет проложена дорожно-тропиночная сеть из натуральных материалов общей площадью 1400 кв. метров, при этом вдоль дорожек установят фонари. И наконец, в завершение работ по благоустройству территории специалисты выполнят масштабные работы по восстановлению газонного покрытия и укреплению склонов. Для этого будут высажены 5000 кустарников разных пород: барбарис, кизильник, рябинник и шиповник.

А в верхней части парка, на левом берегу Коршунихи будут обустроены две новых детских площадки и зона тихого отдыха. Кроме того, согласно пожеланиям местных жителей, вдоль всей поймы, прежде всего ради безопасности детей над оврагом установят защитное ограждение — в том числе и на правом берегу, у ранее благоустроенной пешеходной зоны. Общая длина ограждений составит 1230 погонных метров.