Сегодня нужно сдать четыре отчета

Сегодня, третье мая — насыщенный дедлайнами день. Последний день есть у бухгалтеров, чтобы отчитаться по зарплатным отчислениям за I квартал 2018 года, а именно:

по форме 6-НДФЛ — сдать расчет нужно на обновленном бланке, нюансы его заполнения вы можете узнать из нашей статьи; представить расчет по страховым взносам — избежать ошибок в РСВ поможет наша инструкция.

Кроме того, налоговики ждут от организаций:

расчет авансов по налогу на имущество за I квартал текущего года.

Предприниматели на УСН сегодня подсчитывают налог по результатам 2017 года и перечисляют его в бюджет:

декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенки.