Ещё
Сегодня нужно сдать четыре отчета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сегодня нужно сдать четыре отчета 

Время бухгалтера 52 минуты назад
Сегодня, третье мая — насыщенный дедлайнами день. Последний день есть у бухгалтеров, чтобы отчитаться по зарплатным отчислениям за I квартал 2018 года, а именно:
по форме 6-НДФЛ — сдать расчет нужно на обновленном бланке, нюансы его заполнения вы можете узнать из нашей статьи; представить расчет по страховым взносам — избежать ошибок в РСВ поможет наша инструкция.
Кроме того, налоговики ждут от организаций:
расчет авансов по налогу на имущество за I квартал текущего года.
Предприниматели на УСН сегодня подсчитывают налог по результатам 2017 года и перечисляют его в бюджет:
декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенки.
Не предоставившим расчеты и декларации в срок, грозят санкции по ст. 119 НК РФ, а это от тысячи рублей за каждый.
Время бухгалтера: последние новости
Законы, которые заработают в мае Новые детские пособия свободны от НДФЛ Авто надо снять с учета при продаже, чтобы не платить налог
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель348
Полномочия Медведева передадут Кудрину855
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка83
Еще один мессенджер заблокируют в России239
Пока вы спали: 103 года строгого режима29
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение