В первом квартале текущего года зафиксирован незначительный рост итальянской экономики

Рим , 3 мая / Синьхуа / — Согласно предварительным данным, обнародованным в среду Национальным статистическим бюро Италии , в первом квартале 2018 года рост ВВП в стране составил 0,3 проц, однако ситуация с занятостью по-прежнему остается серьезной.

В докладе говорится, что главной движущей силой экономического роста является развитие связанных с сельским хозяйством отраслей — лесоводства, скотоводства, рыболовства и сферы услуг, а в обрабатывающей промышленности почти нет изменений.

Национальное статистическое бюро обнародовало отчет о занятости, согласно которому в марте уровень занятости в целом составил 58,3 проц, что на 0,2 проц пункта выше показателя прошлого месяца. Однако это повышение объясняется увеличением количества временных трудовых соглашений. В марте число занятых с долгосрочными трудовыми контрактами сократилось на 51 тыс. человек, а число индивидуально занятых — на 81 тыс. человек.

В марте безработица в Италии сохраняется на уровне прошлого месяца /11 проц/, что на 0,5 проц пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Уровень безработицы среди молодых людей в возрасте 15-24 лет составил 31,7 проц, что на 0,9 проц ниже по сравнению с предыдущим периодом, или на 4,4 проц ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.