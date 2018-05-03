Ещё
В первом квартале текущего года зафиксирован незначительный рост итальянской экономики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В первом квартале текущего года зафиксирован незначительный рост итальянской экономики 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Рим, 3 мая /Синьхуа/ — Согласно предварительным данным, обнародованным в среду Национальным статистическим бюро Италии, в первом квартале 2018 года рост ВВП в стране составил 0,3 проц, однако ситуация с занятостью по-прежнему остается серьезной.
В докладе говорится, что главной движущей силой экономического роста является развитие связанных с сельским хозяйством отраслей — лесоводства, скотоводства, рыболовства и сферы услуг, а в обрабатывающей промышленности почти нет изменений.
Национальное статистическое бюро обнародовало отчет о занятости, согласно которому в марте уровень занятости в целом составил 58,3 проц, что на 0,2 проц пункта выше показателя прошлого месяца. Однако это повышение объясняется увеличением количества временных трудовых соглашений. В марте число занятых с долгосрочными трудовыми контрактами сократилось на 51 тыс. человек, а число индивидуально занятых — на 81 тыс. человек.
В марте безработица в Италии сохраняется на уровне прошлого месяца /11 проц/, что на 0,5 проц пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Уровень безработицы среди молодых людей в возрасте 15-24 лет составил 31,7 проц, что на 0,9 проц ниже по сравнению с предыдущим периодом, или на 4,4 проц ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным, опубликованным Евростатом в апреле, Италия занимает третье место в ЕС по безработице среди молодежи, уступая лишь Греции и Испании. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан и Турция будут укреплять военное сотрудничество Китайские журналисты посетили Мирский замок в Беларуси Премьер-министр Эфиопии совершает первый зарубежный визит в Джибути
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель348
Полномочия Медведева передадут Кудрину855
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка83
Еще один мессенджер заблокируют в России239
Пока вы спали: 103 года строгого режима29
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение