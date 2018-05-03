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Энергетики оперативно восстановили электроснабжение трех деревень в Дмитровском районе
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Энергетики оперативно восстановили электроснабжение трех деревень в Дмитровском районе 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
Электроснабжение оперативно восстановили в трех деревнях в Дмитровском районе Московской области после того, как там произошел обрыв провода грузовиком, выполнявшим несанкционированные работы в охранной зоне линии электропередачи (ЛЭП), говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.
В материале напоминается, что электроснабжение деревень Дмитровка, Удино и Поповка вечером 2 мая было нарушено в связи с обрывом провода грузовиком сторонней организации, выполнявшим несанкционированные работы в охранной зоне ЛЭП.
«Аварийно-восстановительные бригады северного филиала МОЭСК незамедлительно установили причины отключения и к 23 часам того же дня оперативно восстановили электроснабжение деревень», — сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов.
Как отмечается в сообщении, что в охранных зонах воздушных и кабельных линий категорически запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства или привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
Нельзя возводить любые здания, сооружения, автозаправочные станции, гаражи, другие постройки, загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ, устраивать свалки, стоянки механизмов, складировать любые материалы, разводить огонь, а также размещать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.
Для получения разрешения на работы в охранной зоне ЛЭП необходимо обратиться в один из филиалов МОЭСК, в зависимости от конкретного места проведения работ. Контактная информация размещена на сайте компании (www.moesk.ru) в разделе «О компании/Филиалы».
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