Голубиный в районе питомник восстановят летом

Ясеневцы очень полюбили голубей из питомника, расположенного по адресу: Литовский бул., д.9/7. Голубиный питомник был демонтирован в прошлом году.

Питомник обещали восстановить в течение года. По словам главы управы А. Ю. Толчеева работы по восстановлению вышеуказанного голубиного питомника проводятся согласно проектной документации, предоставленной пользователем. Примем, все основные работы по восстановлению завершены: установлен каркас и крыша постройки. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы. Планируемый срок окончания работ — весенне-летний период 2018 года.