Глава управы района Якиманка Елена Макарова встретится с горожанами 16 мая

Встреча главы управы Елены Макаровой с жителями состоится 16 мая в помещении школы №1799.

Во время мероприятия с горожанами обсудят несколько тем: «О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» и «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне».

Все пришедшие смогут задать интересующие их вопросы главе управы.

Мероприятие начнется в 19:00 по адресу:

Донская улица, дом 21 в школе №1799, в структурном подразделении «Лицей „Плехановец“.