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Глава управы района Якиманка Елена Макарова встретится с горожанами 16 мая
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Глава управы района Якиманка Елена Макарова встретится с горожанами 16 мая 

Управа района Якиманка 38 минут назад
Фото: Управа района Якиманка
Встреча главы управы Елены Макаровой с жителями состоится 16 мая в помещении школы №1799.
Во время мероприятия с горожанами обсудят несколько тем: «О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» и «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне».
Все пришедшие смогут задать интересующие их вопросы главе управы.
Мероприятие начнется в 19:00 по адресу:
Донская улица, дом 21 в школе №1799, в структурном подразделении «Лицей „Плехановец“.
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