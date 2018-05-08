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Жители Камышина натянули на Уши 30-метровую георгиевскую ленту
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Жители Камышина натянули на Уши 30-метровую георгиевскую ленту 

v1.ru 34 минуты назад
Фото: v1.ru
Накануне 73-й годовщины Великой Победы в Волгоградской области на вершине горы Уши камышане развернули тридцатиметровую георгиевскую ленту.
Организаторы акции рассказали V1.ru, что длина ленты, сшитой из подкладочной ткани, составляет 30 метров, ширина — один метр.
— В нашей акции участвовали около ста человек. Многие приезжали целыми семьями, — рассказала директор центра «Планета молодых» Наталья Ефимова. — Участники акции развернули ленту у подножия и вместе с ней поднялись к одной из вершин, чтобы в едином порыве прокричать: «Мы помним! Мы гордимся!».
Георгиевская лента на Ушах
Символ Победы внесли на 40-метровую высоту. Там же были подняты и копии флагов дивизий, прославившихся во время Великой Отечественной войны, флаги России.
— Акция проходит второй год подряд. В следующем году тоже планируем развернуть нашу гигантскую Георгиевскую ленту, но уже на соседней горе — Лоб. Очень надеемся, что это станет традицией, а к акции присоединится еще больше камышан, — сказала Наталья Ефимова.
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