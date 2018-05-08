Что означают цвета на Георгиевской ленте

Георгиевская лента стала символом русской военной славы и верности России . Принято считать, что три оранжевые полосы означают пламя, а две чёрные — дым. Но есть и другие версии.

Лента боевой славы

Георгиевская лента была учреждена Екатериной II во время русско-турецкой войны 1768—1774 годов для поощрения верности, храбрости и благоразумия. Лента дополнялась девизом: «За службу и храбрость», а также белым равносторонним крестом или четырёхконечной золотой звездой. Традиционно считается, что чёрный цвет на георгиевской ленте символизирует дым, а оранжевый — пламя. Об этом писал в 1833 году граф Джулио Ренато Литта:

«Бессмертная законодательница, сей орден учредившая, полагала, что лента его соединяет цвет пороха и цвет огня».

Но есть и другие трактовки. По мнению генерала французской армии и фалериста Сержа Андоленко, цвета ленты воспроизводят цвета государственного герба (чёрный орёл на золотом фоне). Есть также версия о том, что цвета символизируют смерть и воскрешение Святого Георгия Победоносца. [С-BLOCK]

Георгиевская лента была неотъемлемой частью медалей, которыми награждались за участие в успешных войнах или сражениях с внешним врагом: «За храбрость в водах финских», «За турецкую войну 1828-1829 годов», «За защиту Севастополя ».

Некоторые награды выдавались на комбинированных лентах: «За турецкую войну 1877-1878 годов» (Андреевско-Георгиевская лента), «В память русско-японской войны» (Александровско-Георгиевская лента).

Бывали и исключительные случаи награждения. Так, генерал-лейтенант Александр Лукомский за отличное проведение мобилизационных мероприятий 1914 года был удостоен ордена Св. Владимира на Георгиевской ленте. Эту награду в шутку называли «Владимир Георгиевич».

Георгиевский бант

До революции в случаях, когда вручение ордена было невозможным, героев награждали лентой. При третьем награждении орденом Святого Георгия к орденской ленточке крепился чёрно-оранжевый бант.

Выражение «полный бант» получило также и второе, переносное значение. Так называли человека, получившего все мыслимые награды.

Георгиевская или гвардейская?

Георгиевская лента украшает колодки медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», учреждённой указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года. Как и Георгием, этой медалью награждались исключительно военнослужащие, принимавшие непосредственное участие на фронтах войны. Однако, есть мнение, что георгиевская лента военного и послевоенного времени была не георгиевской, а гвардейской: и на Ордене Славы, и на медали «За победу над Германией». Терминологические споры на эту тему продолжаются и сегодня.

Переходящий символ

В годы революции и Гражданской войны георгиевская лента стала одним из главных символов Белого движения. Так, во время ярославского мятежа восставшие отличали своих по лентам, закреплённым на одежде. Это было удобно — не требовалось знаков различий. Офицеры носили георгиевские ленточки в петлицах и на фуражках, а также георгиевский шеврон на левом рукаве.

По мнению историка Алексея Каревского, восставшие даже воевали под Георгиевским знаменем и трёхцветным российским флагом.

Георгиевскими лентами также награждали коллаборационистов из РОА и КОНР. Многие солдаты власовской армии были георгиевскими кавалерами.

Георгиевские регалии

Интересно, что георгиевская лента присваивалась также некоторым знакам отличия, жалуемым воинским частям, — Георгиевским серебряным трубам, знамёнам и штандартам.

В 1806 году в русской армии были введены наградные Георгиевские знамена. В навершии знамени помещался Георгиевский крест, под навершием повязывалась чёрно-оранжевая Георгиевская лента со знаменными кистями шириной в 1 вершок (4,44 см).

Первые Георгиевские знамёна были выданы Киевскому гренадерскому, Черниговскому драгунскому, Павлоградскому гусарскому и двум донским казачьим полкам за отличие в кампании 1805 года.