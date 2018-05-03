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На центральной площади Самары прошла первая репетиция Парада Победы
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На центральной площади Самары прошла первая репетиция Парада Победы 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В ней приняли участие около 1,8 тыс. военнослужащих и представителей других силовых ведомств.
На центральной площади Самары (площади Куйбышева) прошла первая репетиция Парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Тренировка проходила в ночное время (начало в 20:00 ч 2 мая).
В ней приняли участие около 1,8 тыс. военнослужащих и представителей других силовых ведомств. Это коробки танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных, разведывательных подразделений Центрального военного округа. Также в парадном строю были представлены коробка офицеров управления 2-й общевойсковой армии, юнармейцев, представителей ФСИН, МЧС и МВД. Все они впервые за время подготовки к параду были экипированы в парадную форму.
Военная техника в первой репетиции не была задействована. Она на днях прошла косметический ремонт. Для этого было использовано свыше 2 тонн краски. В центр Самары техника будет перемещена сегодня ночью (в ночь с 3 на 4 мая). Первая тренировка с её участием пройдет 4 мая (в 20:00ч). Генеральная репетиция Парада Победы состоится 5 мая (в 10 утра).
Впервые в самарском параде будут представлены четыре пикапа УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корд», принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, а также пять бронеавтомобилей «Тигр-М СпН». В парадном строю также пройдут четыре оперативно тактических ракетных комплекса ОТРК «Искандер-М» из ракетной бригады 2-й общевойсковой армии, дислоцированной в Оренбургской области. Будут представлены зенитные ракетные системы «С-300», самоходные гаубицы «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Ураган», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и техника связи.
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