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Сообщи, где торгуют смертью
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Сообщи, где торгуют смертью 

ТВ-МИГ 50 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса kamshkola7.ru  В регионе стартовал месячник по борьбе с наркоманией, сообщает областное управление МВД России.
Особое внимание в этом месяце будет уделено сотрудниками наркоконтроля на необходимость проявления активности от граждан, которые могут сообщить о местах сбыта или потребления наркотиков. Информация поможет сотрудникам полиции пресечь деятельность распространителей и будет способствовать ликвидации мест потребления наркотических препаратов.
В рамках месячника вместе с учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта пройдут лекции о негативных последствиях употребления наркотиков.
Сообщить, где торгуют смертью или о «тайниках-закладках» можно по телефонам 02, 112 и (4922) 52-72-13.
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