Сообщи, где торгуют смертью

Фото с ресурса kamshkola7.ru В регионе стартовал месячник по борьбе с наркоманией, сообщает областное управление МВД России

Особое внимание в этом месяце будет уделено сотрудниками наркоконтроля на необходимость проявления активности от граждан, которые могут сообщить о местах сбыта или потребления наркотиков. Информация поможет сотрудникам полиции пресечь деятельность распространителей и будет способствовать ликвидации мест потребления наркотических препаратов.

В рамках месячника вместе с учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта пройдут лекции о негативных последствиях употребления наркотиков.

Сообщить, где торгуют смертью или о «тайниках-закладках» можно по телефонам 02, 112 и (4922) 52-72-13.