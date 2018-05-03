Ещё
Самолетов не будет: Минобороны отказало Екатеринбургу в воздушном шоу на параде Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолетов не будет: Минобороны отказало Екатеринбургу в воздушном шоу на параде Победы 

e1.ru 50 минут назад
Фото: e1.ru
Авиационной части парада Победы в Екатеринбурге в этом году ждать не стоит. Об этом Е1.RU рассказали в администрации Екатеринбурга.
— Авиации не будет. Таково решение Министерства обороны, — уточнил руководитель дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков.
В пресс-службе Центрального военного округа на наш вопрос об авиации на 9 Мая заявили, что вся информация об участниках парада опубликована на сайте Минобороны. При этом на сайте ведомства нет ни слова об авиации. Там только указано, что в параде будут участвовать 78 единиц техники и 2259 человек. А вот, например, в разделе про парад в Санкт-Петербурге есть информация о количестве самолетов.
Военная авиация участвовала в параде Победы в Екатеринбурге три года подряд. Военные самолёты впервые пролетели над площадью 1905 года в 2015 году.
Сегодня в центре Екатеринбурга пройдёт предпоследняя ночная репетиция парада Победы. О том, какие улицы будут закрыты для транспорта, читайте здесь.
С подробной программой Дня Победы можно ознакомиться в нашем материале.
e1.ru: последние новости
Появилось видео, которое объясняет, за что избили лопатой общественника в Екатеринбурге Время закрывать шампанское: как развалился главный алкогольный завод Урала Юлия Михалкова вспомнила Первомай и своё детство в эфире шоу «Привет, Андрей»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель348
Полномочия Медведева передадут Кудрину855
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка83
Еще один мессенджер заблокируют в России239
Пока вы спали: 103 года строгого режима29
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение