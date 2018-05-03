Самолетов не будет: Минобороны отказало Екатеринбургу в воздушном шоу на параде Победы

Авиационной части парада Победы в Екатеринбурге в этом году ждать не стоит. Об этом Е1.RU рассказали в администрации Екатеринбурга.

В пресс-службе Центрального военного округа на наш вопрос об авиации на 9 Мая заявили, что вся информация об участниках парада опубликована на сайте Минобороны. При этом на сайте ведомства нет ни слова об авиации. Там только указано, что в параде будут участвовать 78 единиц техники и 2259 человек. А вот, например, в разделе про парад в Санкт-Петербурге есть информация о количестве самолетов.

Военная авиация участвовала в параде Победы в Екатеринбурге три года подряд. Военные самолёты впервые пролетели над площадью 1905 года в 2015 году.

Сегодня в центре Екатеринбурга пройдёт предпоследняя ночная репетиция парада Победы. О том, какие улицы будут закрыты для транспорта, читайте здесь.

С подробной программой Дня Победы можно ознакомиться в нашем материале.