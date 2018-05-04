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Как ветерану добраться до парада в Екатеринбурге — варианты от мэрии
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Как ветерану добраться до парада в Екатеринбурге — варианты от мэрии 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В мэрии Екатеринбурга гарантируют, что каждый ветеран Великой Отечественной войны, пожелавший посетить парад в честь Дня Победы, будет доставлен на площадь 1905 года. Об этом «АиФ-Урал» в пятницу, 4 мая, заявил пресс-секретарь администрации города Анатолий Карманов.
По словам Карманова, если у ветерана нет родственников, которые могли бы помочь, он или его соседи могут позвонить по горячей линии — она начала свою работу 4 мая. Ее телефоны 371-42-99 (4, 7, 8 мая 09:00 — 17:30); 371-55-46 (4, 7, 8 мая 09:00 — 17:30); 8 961-77-54-645 (с 4 по 9 мая 9:00 — 21:00); 8 963-04-65-025 (с 4 по 9 мая 9:00 — 21:00). По этим каналам связи можно узнать контакты районного совета ветеранов, который располагает возможностью предоставить транспорт.
Еще один способ — помочь пожилому человеку найти автобусы, которые 9 мая будут доставлять ветеранов к Широкореченскому мемориалу и обратно к площади. Как правило, «ветеранский» транспорт в тот день паркуется на улице 8 Марта на отрезке от Театра эстрады до улицы Малышева.
Есть и еще один вариант, о котором рассказал замглавы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев. Он сообщил, что готов организовать такси ветерану или организовал доставку до площади 1905 года, и для этого назвал свой рабочий телефон 371-52-20.
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