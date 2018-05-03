Philo и Pandora предлагают скидку на 3 месяца за пакет ТВ+Музыка

Похоже Hulu и Spotify были правы, запустив в прошлом месяце совместное пакетное предложение. Теперь и Philo, лоу-кост стриминговый сервис делает то же самое — но только не со Spotify. Philo и Pandora запускают собственное комбо-предложение: $16 в месяц за 37 каналов и Pandora Premium или 46 каналов и Pandora Premium за $20 в месяц.

Да, но есть нюанс: Pandora Premium будет бесплатной только в течение 3-х месяцев, а не все время действия вашей подписки. Облом!

В этом состоит основное отличие от пакетного предложения Hulu и Spotify, так что это скорее промокампания, чем партнерство.

Тем не менее любопытно наблюдать за действиями игроков рынка, которые используя пакетные предложения музыки и видео продают подписку.

Philo — сравнительно новый игрок на рынке ТВ-стриминга. Хотя компания уже какое-то время предоставляла услуги доступа в интернет и ТВ сервис в университетских кампусах, свой сервис ТВ-стриминга запустила только в ноябре прошлого года. (Philo удастся держать низкую цену за сервис, поскольку в нем отсутствует дорогостоящий контент — спорт).

Ключевыми в сервисе являются кабельные сети: A&E, AMC, Animal Planet, AXS TV, BBC America, BET, Cheddar, CMT, Comedy Central, Discovery Channel, DIY, Food Network, FYI, GSN, HGTV, HISTORY, Investigation Discovery (ID), IFC, Lifetime, MTV, MTV2, Nickelodeon (+Nick Jr., Teennick), OWN, Paramount Network, Science Channel, TLC, Travel Channel, VH1, VICELAND, We и другие.

В пакет из 46 каналов также входят: American Heroes Network, BET Her, Cooking Channel, Destination America, Discovery Family, Discovery Life, Logo, MTV Live и NickToons.

Philo дает возможность 30-ти дневного DVR, просмотра программ, вышедших в эфире за последние 3 дня, и остановки эфира.

Вместе с этим, Pandora Premium (сам сервис Pandora — конкурент Spotify), базово стоит $9,99 в месяц. Стандартный бесплатный пробный период составляет не 3 месяца, а 60 дней.

Другими словами, комбо-пакет Philo предлагает увеличенный пробный период в сервисе Pandora Premium в рамках вашей подписки на сервис Philo. Очевидно, что цель Pandora в данном случае — конвертировать бесплатных пользователей в платных подписчиков.

Это предложение появилось вскоре после того, как компания-конкурент Apple Music стала продлевать бесплатный 3-х месячный период еще на 1 месяц для тех клиентов, кто еще не оформил платную подписку, и до того, как Spotify опубликовал информацию о прибыли, в отношении которой инвесторы настроены крайне оптимистично.

ИСТОЧНИК: TC