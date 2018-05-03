10 самых суровых карьерных самосвалов

Эти тяжеловесы являются самыми брутальными машинами в мире. Нет ничего круче них. Это карьерные грузовики. Все знают белорусский БелАЗ, который нашему человеку роднее остальных. Но что же производят в других частях света? Не «белазом» же единым.

Отметим, что производителей карьерных самосвалов не так много из-за низкого спроса — обычно эти машины выпускают крайне малым тиражом, а потом они служат десятилетиями. Все потому, что отремонтировать такого гиганта гораздо проще и дешевле, чем собрать новый.

БелАЗ 75710

Конечно, начнем с того самого БелАЗа, потому что это единоличный лидер рейтинга — его грузоподъемность достигает 450 тонн. При этом на испытательном полигоне он показал результата для Книги рекордов Гиннесса, перевезя на себе 503,5 тонны.

В его основе дизель-электрическая силовая установка — два дизельным мотора мощностью по 2 330 л. с. каждый, электрогенераторы и четыре мотор-колеса по 1 630 л. с. каждое. Все это необходимо, чтобы карьерный гигант весом 360 тонн разгонялся до максимальных 67 км/ч.

Liebherr T 284 Немецко-швейцарская корпорация Liebherr производит самый широкий спектр товаров: от бытовой техники и станков до собственно карьерных самосвалов и продукции для авиационной промышленности.

Их самый крутой самовал Т 284 является прямым конкурентом БелАЗу. Немецкая машина способна перевезти меньше — 363 тонны, но и весит всего 237 тонн. Общая мощность силовой установки достигает 4 080 л. с., а максимальная скорость — 64 км/ч.

Terex TR100

Американская корпорация Terex занимает лидирующие позиции в мире технологических гигантов, выпускающих широкий спектр оборудования и техники для горнодобывающей промышленности, дорожно-строительных работ, перерабатывающей промышленности и многих других сфер деятельности.

Самый крупный их самосвал — TR100, который гораздо более скромен в сравнении с огромными «белорусом» и «немцем». Его грузоподъемность составляет всего 91 тонну, а мощность силовой установки находится на уровне современных гиперкаров, лишь немного перекатываясь за отметку 1000 л. с.

Caterpillar 797 F В США есть еще одна крупная компания, выпускающая строительную технику и — внезапно — обувь! Самым злым и брутальным в линейке Caterpillar является тяжелый самосвал 797 F, мощность силовой установки которого достигает 4 000 лошадиных сил. При этом эта мощность, благодаря эффективному турбонаддуву, не падает даже на высоте 2 000 м.

Так же, как и Liebherr T 284 этот Caterpillar способен увезти на себе 363 тонны груза.

Komatsu 980E-4 Японская компания Komatsu давно известна на рынке строительной техники. Она выпускает даже беспилотные транспортные средства, управляемые дистанционно. Самый крупный ее самосвал — это 980Е-4. Дизель-электрический гигант также способен увезти 363 тонны и обладает общей мощностью 6 000 лошадиных сил.

Hitachi EH5000AC-3 Другая японская корпорация, выпускающая все на свете — Hitachi. В портфолио действительно самый широкий спектр товаров: от компьютерных комплектующих и бытовой техники до медицинских препаратов.

Но нас интересует самый большой карьерный самосвал — Hitachi EH5000AC-3. Это действительно внушительная махина, которая может перевозить до 326 тонн груза, но при огромной собственной массе — 500 тонн. Отметим, что «под капотом» здесь установлен 2 850-сильный дизельный мотор Cummins.

Sany SRT95C

Китайская фирма, с конвейеров которой сходит всевозможная дорожно-строительная техника и даже энергетические устройства. Самый большой ее самосвал скромен по меркам других гигантов — всего 95 тонн.

Мощность силовой установки от той же Cummins составляет 1050 лошадиных сил. А перевезти на себе этот «небольшой» китайский грузовичок может 65 тонн.

XCMG XDE400

Еще одна китайская фирма, выпускающая самый широкий спектр тяжелого оборудования и техники. В портфолио этой фирмы есть и весьма эффективный самосвал — XDE400. Как следует из названия он способен перевезти 400 тонн груза, но в метрических показателях это те же самые 363 тонны. При этом масса самого грузовика составляет 260 тонн. Мощность его силовой установки равняется 3 650 л. с.

Beml BH205E

Единственный в нашем списке индийский самосвал, который полностью разработан в этой стране. Его масса составляет 205 тонн, а увезти он может 186 тонн, что является очень хорошим показателем. Он оснащается двумя типами моторов в зависимости от комплектации — MTU или Cummins, но мощность силовой установки равняется 2 300 л. с.

LiuGong SGR50A

Китайская компания, которая существует с середины ХХ века, так что имеет больший опыт создания тяжелой техники, нежели новые китайские производители. Тем не менее, именно на рынке карьерных самосвалов является начинающим игроком и имеет всего одну модель. LiuGong SGR50A способен увезти всего 50 тонн, а мощность его силовой установки составляет 525 лошадиных сил.

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