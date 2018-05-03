2,5 млн рублей затратят на услуги санавиации во время ЧМ-2018

Правительство Нижегородской области планирует затратить 2,5 млн рублей на авиационные услуги для оказания медицинской помощи во время ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно информации, заказчиком выступает Нижегородский территориальный центр медицины катастроф. Подрядчика для оказания услуг санавиации выберут путем проведения электронного аукциона 14 мая.

По договору исполнитель предоставит вертолет, оснащенный медицинским оборудованием для оказания скорой медицинской помощи, пострадавшим и больным в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Нижнем Новгороде.

База вертолета должна находиться максимум в 15 минутах полета до объекта проведения чемпионата мира. Медики должны быть готовы к вылету в течение 15 минут после поступления заявки. На борту вертолета санавиации будет осуществляться транспортировка одного лежачего и одного сидячего пострадавших в сопровождении не менее двух медработников. Кроме того, во время полеты экипаж сможет оказать экстренную мединскую помощь.

Согласно контракту, будет закуплено 112 часов, включая летные часы и часы дежурств с 15 июня по 7 июля. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 2,5 млн рублей. Источником финансирования является бюджет Нижегородской области.