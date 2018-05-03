Ещё
В Госдуму внесен законопроект об изменении системы сельскохозяйственного страхования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуму внесен законопроект об изменении системы сельскохозяйственного страхования 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях системы сельскохозяйственного страхования. Об этом сообщает сайт правительства.
«Законопроектом предлагается расширить перечень случаев, позволяющих сельхозтоваропроизводителям получать страховое возмещение. В частности, предусматривается возможность получения страхового возмещения в случае вынужденного убоя застрахованных животных, направленного на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных», — говорится в сообщении.
Также предлагается дополнить и скорректировать перечень опасных природных явлений и стихийных бедствий, от воздействия которых страхуется риск утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, установить возможность применения авиационного и космического мониторинга сельскохозяйственных культур в целях проведения экспертизы для подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба при наличии разногласий сторон договора сельскохозяйственного страхования.
Кроме того, предусматривается уточнение порядка заключения договора страхования многолетних трав прошлых лет посева. «Такой договор должен быть заключен не позднее чем в течение 15 календарных дней после окончания сева или посадки сельскохозяйственным товаропроизводителем яровых сельскохозяйственных культур. А если сельскохозяйственный товаропроизводитель в текущем году не осуществлял сев и посадку яровых сельскохозяйственных культур, — не позднее чем в течение 15 календарных дней после окончания сева или посадки яровых сельскохозяйственных культур в субъекте Федерации, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель возделывает многолетние травы прошлых лет посева», — отмечается в тексте.
Законопроектом предлагается изменить условия, которые предъявляются к договору сельскохозяйственного страхования, соблюдение которых необходимо для оказания государственной поддержки: снижение размера страховой суммы, установленной в договоре сельскохозяйственного страхования, с 80% до не менее 70% страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных; установление минимального размера (10%) и увеличение с 30% до 50% максимального размера безусловной франшизы по договорам сельскохозяйственного страхования риска утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений; установление срока для уплаты сельскохозяйственными товаропроизводителями не менее 50% начисленной по договору сельскохозяйственного страхования страховой премии.
Документ подготовлен Минсельхозом России.
Агентство «Москва»: последние новости
Правительство РФ утвердило проведение пилотного проекта по созданию единого агрегатора торговли Турпоток из России в Турцию вырос почти на 70% в I квартале 2018 г. - до 231 тыс. человек Д.Медведев утвердил модель функционирования системы маркировки товаров контрольными знаками
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель348
Полномочия Медведева передадут Кудрину855
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка83
Еще один мессенджер заблокируют в России239
Пока вы спали: 103 года строгого режима29
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение