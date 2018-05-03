В Госдуму внесен законопроект об изменении системы сельскохозяйственного страхования

«Законопроектом предлагается расширить перечень случаев, позволяющих сельхозтоваропроизводителям получать страховое возмещение. В частности, предусматривается возможность получения страхового возмещения в случае вынужденного убоя застрахованных животных, направленного на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных», — говорится в сообщении.

Также предлагается дополнить и скорректировать перечень опасных природных явлений и стихийных бедствий, от воздействия которых страхуется риск утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, установить возможность применения авиационного и космического мониторинга сельскохозяйственных культур в целях проведения экспертизы для подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба при наличии разногласий сторон договора сельскохозяйственного страхования.

Кроме того, предусматривается уточнение порядка заключения договора страхования многолетних трав прошлых лет посева. «Такой договор должен быть заключен не позднее чем в течение 15 календарных дней после окончания сева или посадки сельскохозяйственным товаропроизводителем яровых сельскохозяйственных культур. А если сельскохозяйственный товаропроизводитель в текущем году не осуществлял сев и посадку яровых сельскохозяйственных культур, — не позднее чем в течение 15 календарных дней после окончания сева или посадки яровых сельскохозяйственных культур в субъекте Федерации, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель возделывает многолетние травы прошлых лет посева», — отмечается в тексте.

Законопроектом предлагается изменить условия, которые предъявляются к договору сельскохозяйственного страхования, соблюдение которых необходимо для оказания государственной поддержки: снижение размера страховой суммы, установленной в договоре сельскохозяйственного страхования, с 80% до не менее 70% страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных; установление минимального размера (10%) и увеличение с 30% до 50% максимального размера безусловной франшизы по договорам сельскохозяйственного страхования риска утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений; установление срока для уплаты сельскохозяйственными товаропроизводителями не менее 50% начисленной по договору сельскохозяйственного страхования страховой премии.