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День домашних животных: Instagram-подборка питомцев, которым нескучно
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День домашних животных: Instagram-подборка питомцев, которым нескучно 

29.ru 53 минуты назад
Фото: 29.ru
Мы были с вами все длинные выходные. И первомайская демонстрация, и спортивная эстафета и даже танцевальный чемпионат — начало последнего весеннего месяца выдалось насыщенным. Но многие встретили праздничные дни спокойно, уделив побольше времени домашним питомцам или съездив на Ягры покормить знаменитых белочек в бору. В нашей фотоподборке — забавные, добрые, поднимающие настроение снимки северян.
Выражение моськи Лаки @_irina_schastlivaja_ кратко и ярко отражало всеобщий кайф!) Мы приехали на море! #russia #severodvinsk #sea #sky #friends #dog #smail #butiful #photo #instamoment #beach #отдых #май #белоеморе #друзья #пляж #наморе #sobaka Публикация от Natali (@natkomur) 1 Май 2018 в 2:43 PDT  Публикация от Ксения 🌸 Ларионова (@privetikks) 2 Май 2018 в 9:02 PDT  Публикация от svetlana (@lananails29) 2 Май 2018 в 10:33 PDT  Публикация от Roman Rogov (@roman_rogov27) 2 Май 2018 в 10:49 PDT  Публикация от Elena Khargovskaya (@_khelena88) 2 Май 2018 в 12:06 PDT  #бельчонок Публикация от Мари (@masikkisa_666) 2 Май 2018 в 12:43 PDT  #собача #апрель #белоеморе Публикация от Viktoria Shch. (@traiasca_berea) 29 Апр 2018 в 8:28 PDT  #гуляем#энтлебухерзенненхунд #entlebuch Публикация от Ga (@galina14aga) 29 Апр 2018 в 3:15 PDT  Публикация от Elizaveta (@sharplyclearly) 2 Май 2018 в 9:22 PDT
29.ru: последние новости
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