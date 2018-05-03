В СЗАО салют в честь Дня Победы будут запускать с 3 площадок

Праздничный фейерверк и салют будут запускать сразу с 3 площадок в СЗАО. Световое представление начнется в 22:00 и будет озарять небо в течение 5 минут

-Световое шоу будет хорошо видно во всех столичных округах. Праздничные салюты и фейерверки в честь Дня Победы запустят с 33 городских площадок— пояснили в пресс-службе департамента культуры города Москвы

В СЗАО запуск салюта будет проходить на территории бывшего Тушинского аэродрома, по адресу: ул. Рословка, д. 5, и в парке «Северное Тушино». Отмечается, что сценарий запуска у всех парков будет разный.