«Зеленые проекты» РГО и Краснодарского НПЗ были отмечены Владимиром Путиным 

Участники заседания подвели итоги работы общества за 2017 год и представили лучшие проекты текущего года. Председатель Попечительского совета Русского географического общества Президент России Владимир Путин сделал акцент на важности инициативы присваивать новым улицам российских городов имена великих географов и путешественников.
Также президентом был особо отмечен положительный опыт Краснодарского края по созданию скверов и аллей Русского географического общества.
«Рассчитываю, к таким инициативам подключатся и другие регионы», — отметил президент РФ.
Напомним, что создание «зеленых зон» в Краснодаре Русское географическое общество осуществляет при поддержке АО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод — Краснодарэконефть». Предприятие регулярно участвует в значимых экологических и просветительских проектах РГО на территории края. Так, при помощи завода был заложен первый школьный сквер на территории лицея №48 г. Краснодара, открыта фотовыставка «Самая красивая страна», которая сегодня проходит во всех городах края, проведен 11-й краевой турнир знатоков географии среди кубанских школьников. Также, РГО и Краснодарский НПЗ подготовили жителям краевой столицы подарок ко Дню Великой Победы. В канун главного праздника России в центре Краснодара появится «Аллея Победителей».