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После майских праздников аудиторы начнут докладывать о подозрительных операциях
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После майских праздников аудиторы начнут докладывать о подозрительных операциях 

Время бухгалтера 57 минут назад
Уже в эту пятницу, 4 мая, вступит в силу Федеральный Закон № 112-ФЗ, обязывающий аудиторов сообщать в Росфинмониторинг о сомнительных операциях клиентов.
Напомним, что теперь аудиторам придется уведомлять надзорный орган, если у них возникли подозрения, что проверяемый отмывает доходы. Такое сообщение не считается нарушением тайны и не разглашается аудиторами.
На сайте Росфинмониторинга создана система личных кабинетов, через которые аудитор и должен докладывать о потенциальных нарушителях «противоотмывочного» законодательства. Порядок доступа к кабинету, его ведения и использования также регулируется надзорным ведомством.
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