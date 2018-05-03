После майских праздников аудиторы начнут докладывать о подозрительных операциях

Уже в эту пятницу, 4 мая, вступит в силу Федеральный Закон № 112-ФЗ, обязывающий аудиторов сообщать в Росфинмониторинг о сомнительных операциях клиентов.

Напомним, что теперь аудиторам придется уведомлять надзорный орган, если у них возникли подозрения, что проверяемый отмывает доходы. Такое сообщение не считается нарушением тайны и не разглашается аудиторами.

На сайте Росфинмониторинга создана система личных кабинетов, через которые аудитор и должен докладывать о потенциальных нарушителях «противоотмывочного» законодательства. Порядок доступа к кабинету, его ведения и использования также регулируется надзорным ведомством.