Бамбуковый лес Сагано в Японии: эти фото поражают 

Строго говоря, это вовсе не лес в том виде, в котором его можно было бы нарисовать в воображении. Бамбуковый лес Сагано — это, скорее, аллея, причудливо пролегающая через прямые, как струна, заросли стеблей бамбука. При малейшем дуновении ветра они гулко раскачиваются с легким перестуком-перезвоном. Роща площадью около 16 квадратных километров зажата вплотную подступающими городскими ландшафтами японской префектуры Киото.
Игра природного света и приглушенного звука
Днем эта аллея бамбукового леса Сагано погружена в полумрак, а во время восхода или заката солнца косые лучи придают всему пейзажу таинственность и великолепие. С наступлением темноты дорожки искусно и красиво подсвечены — наверное, так выглядит совершенное счастье в японском представлении о мироустройстве.
Тишина, неумолчный перестук гулкого дерева бамбукового леса и четкая графика стеблей, уходящих прямо в задумчивое и смеющееся небо. Оно стремительно набухает темнотой, забирая краски, но оставляя умиротворяющие звуки в бамбуковом лесу, напоминающие «музыку ветра», и романтичный полумрак в теплом пересвете разноцветных фонариков.
История создания бамбуковой рощи
Заповедник был создан в XIV веке: тогда японский монах, поэт и мастер садового искусства Мусо Сосэки задался целью соорудить живописный парк для уединения и медитации во время прогулки, из которого открывался бы вид на ближние горы и величественные храмовые комплексы.
В самом центре таинственного леса Сагано есть пруд Соджен, окруженный ровной аллеей, — к нему стекаются пешеходные тропинки со всех сторон. С одной стороны находится древний храм Тэнрю-Дзи, заложенный еще при основателе парка, мастере Сосэки.
Сетка тонких пешеходных дорожек, прорезающих густые ряды тугих бамбуковых стеблей, осталась практически в первозданном виде — все эти столетия за рощей неустанно следят и ухаживают. Ограждения троп сделаны из того же бамбука — аккуратно подстриженные и перевязанные стенки высотой примерно в метр из сухих бамбуковых стеблей.
Бамбук — символ здоровья и покоя
Во всех странах Востока бамбук считается удивительным растением — этот близкий родственник злаков в Индии называют символом дружбы, в Китае — олицетворением долголетия, а японцы верят, что звук полых стеблей предохраняет и защищает от злых духов — не случайно бамбук высаживается вокруг многих традиционных храмов.
В лавках с сувенирами ручной работы у главного входа в заповедник можно найти очень интересные поделки, выполненные из бамбука, — корзины, чашки, коробки и посуду.
Перемещение по парку
Разумеется, можно весь день гулять по бамбуковой роще Сагано пешком, наугад выбирая направление в сети тропинок. Любители более активных прогулок могут взять в аренду велосипед (суточная стоимость в районе $10) или нанять рикшу, который не только прокатит по всему лесу, но и проведет экскурсию, рассказывая о наиболее интересных фактах создания заповедника.
Что посмотреть поблизости
Буквально в шаговой доступности от леса находятся и туристические аттракционы, которые обязательно стоит посетить: это мост Тогецуко, выполненный в традиционном японском стиле, парк обезьян Iwatayama — часы его работы с 9:00 до 17.00. Одноэтажные домики и небольшие храмы делают пейзаж окрестностей очень пасторальным и уютным: можно вообразить себя внезапно попавшим в Японию двухсотлетней давности.