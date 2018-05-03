Бамбуковый лес Сагано в Японии: эти фото поражают

Строго говоря, это вовсе не лес в том виде, в котором его можно было бы нарисовать в воображении. Бамбуковый лес Сагано — это, скорее, аллея, причудливо пролегающая через прямые, как струна, заросли стеблей бамбука. При малейшем дуновении ветра они гулко раскачиваются с легким перестуком-перезвоном. Роща площадью около 16 квадратных километров зажата вплотную подступающими городскими ландшафтами японской префектуры Киото

Игра природного света и приглушенного звука

Днем эта аллея бамбукового леса Сагано погружена в полумрак, а во время восхода или заката солнца косые лучи придают всему пейзажу таинственность и великолепие. С наступлением темноты дорожки искусно и красиво подсвечены — наверное, так выглядит совершенное счастье в японском представлении о мироустройстве.

Тишина, неумолчный перестук гулкого дерева бамбукового леса и четкая графика стеблей, уходящих прямо в задумчивое и смеющееся небо. Оно стремительно набухает темнотой, забирая краски, но оставляя умиротворяющие звуки в бамбуковом лесу, напоминающие «музыку ветра», и романтичный полумрак в теплом пересвете разноцветных фонариков.

История создания бамбуковой рощи

Заповедник был создан в XIV веке: тогда японский монах, поэт и мастер садового искусства Мусо Сосэки задался целью соорудить живописный парк для уединения и медитации во время прогулки, из которого открывался бы вид на ближние горы и величественные храмовые комплексы.

В самом центре таинственного леса Сагано есть пруд Соджен, окруженный ровной аллеей, — к нему стекаются пешеходные тропинки со всех сторон. С одной стороны находится древний храм Тэнрю-Дзи, заложенный еще при основателе парка, мастере Сосэки.

Сетка тонких пешеходных дорожек, прорезающих густые ряды тугих бамбуковых стеблей, осталась практически в первозданном виде — все эти столетия за рощей неустанно следят и ухаживают. Ограждения троп сделаны из того же бамбука — аккуратно подстриженные и перевязанные стенки высотой примерно в метр из сухих бамбуковых стеблей.

Бамбук — символ здоровья и покоя

Во всех странах Востока бамбук считается удивительным растением — этот близкий родственник злаков в Индии называют символом дружбы, в Китае — олицетворением долголетия, а японцы верят, что звук полых стеблей предохраняет и защищает от злых духов — не случайно бамбук высаживается вокруг многих традиционных храмов.

В лавках с сувенирами ручной работы у главного входа в заповедник можно найти очень интересные поделки, выполненные из бамбука, — корзины, чашки, коробки и посуду.

Перемещение по парку

Разумеется, можно весь день гулять по бамбуковой роще Сагано пешком, наугад выбирая направление в сети тропинок. Любители более активных прогулок могут взять в аренду велосипед (суточная стоимость в районе $10) или нанять рикшу, который не только прокатит по всему лесу, но и проведет экскурсию, рассказывая о наиболее интересных фактах создания заповедника.

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