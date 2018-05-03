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На скачках в Карачаево-Черкесии разыграют почти 2 млн рублей
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На скачках в Карачаево-Черкесии разыграют почти 2 млн рублей 

«Это Кавказ» 57 минут назад
В честь 61-годовщины возвращения карачаевского народа на историческую родину 3 мая в Карачаев-Черкесии проведут скачки с призовым фондом 1,8 миллиона рублей.
«Соревнования пройдут в северной части Карачаевска. Забеги будут организованы на пяти дистанциях, самая короткая из которых 1 км, а самая длинная — 7,2 км. На 2,4 км будет разыгран приз главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, победитель получит 300 тысяч рублей, за второе и третье место предусмотрено 200 и 100 тысяч соответственно», — сообщил ТАСС заместитель мэра Карачаевского городского округа Азрет Караев.
Призовой фонд остальных четырех забегов, которые посвящены памяти Героев Социалистического труда Патии Шидаковой, Зухры Байрамуковой и Нузулы Курджиевой, а также 61-й годовщине возвращения карачаевцев на историческую родину, составляет 1,2 миллиона рублей.
День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая. В этот день в 1957 году на историческую родину прибыл первый эшелон с карачаевцами, вернувшимися из депортации.
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