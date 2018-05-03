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В Устьянском районе появится новый бетонный завод
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В Устьянском районе появится новый бетонный завод 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В начале мая в Устьянском районе начнёт работу новый бетонный завод Устьянского лесопромышленного комплекса.
Как сообщают в группе компаний «УЛК», завод практически готов к началу работ. В последние дни на месте завершается ремонт установок для выгрузки цемента. Территорию вокруг завода в скором времени приведут в порядок.
Благодаря новому заводу обновят бетонные площадки 1-го лесопильного завода и завершат бетонирование водоотводных канав и территории нового завода по переработке тонкомера и пеллетного завода. Часть бетона будет поставляться в Вельск.
Напомним, в прошлом году в Устьянском районе возник скандал между руководством группы компаний «УЛК» и местными бизнесменами, которые жаловались, что остались без сырьевой базы.
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