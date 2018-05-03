В Астраханской области появятся новые места для отдыха людей 

На территории Астраханской области благоустраиваются дворовые территории, парки и скверы.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете природы, программа реализуется в два этапа. В 2017 году мероприятия по благоустройству прошли в центрах районов. В 2018-2022 годах наведение порядка планируется во всех населенных пунктах с численностью свыше 1 000 человек. Успешными примерами благоустройства города является построенная в прошлом году в Астрахани 15-метровая Триумфальная арка, а также Аллея славы, на которой установили 14 бронзовых бюстов знаменитым соотечественникам. В настоящее время реконструируется парк «Аркадия». В этом году здесь будут завершены работы по обустройству фонтана, плиточному покрытию, озеленению и освещению. Проводится благоустройство и в области. В Ахтубинске преобразилась набережная — тротуарной плиткой выложены пешеходные зоны, высажены 50 лип, разбиты цветочные клумбы, газон, открыт фонтан «Речная сказка», установлен детский игровой комплекс «Корабль». В вечернее время эту территорию освещают 22 декоративных светильника. В селе Икряное облагорожена территория перед стадионом. Появились зоны для бизнеса, отдыха людей, спортивная площадка. По словам губернатора Астраханской области Александра Жилкина, в 2018 году на благоустройство будет выделено до 444 миллионов рублей.