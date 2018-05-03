Житель Ленобласти принес домой четыре мины

Как передает издание «47 news», в Кировске местный житель принес в квартиру в многоэтажном доме по улице Ладожской четыре мины. Жилец дома сообщил в Росгвардию о находке своего соседа и попросил в срочно принять меры.

На место выехал отряд ОМОН. Они установили, что три мины были калибра 80 мм, и одна 50 мм. Все снаряды угрожали здоровью местных жителей. Из двух подъездов эвакуировали 120 человек. Через час мины были обезврежены. Сапёры Западного военного округа вывезли и уничтожили взрывоопасную «находку».

Ранее в Киришах Ленинградской области пожилой мужчина подорвался на собственной коллекции оружия. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов увидели, что в квартире выбиты стекла. В ходе осмотра полицейские обнаружили коллекцию различного оружия времен Второй мировой войны — шашки, патроны, детонаторы.

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