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Житель Ленобласти принес домой четыре мины
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Житель Ленобласти принес домой четыре мины 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает издание «47 news», в Кировске местный житель принес в квартиру в многоэтажном доме по улице Ладожской четыре мины. Жилец дома сообщил в Росгвардию о находке своего соседа и попросил в срочно принять меры.
На место выехал отряд ОМОН. Они установили, что три мины были калибра 80 мм, и одна 50 мм. Все снаряды угрожали здоровью местных жителей. Из двух подъездов эвакуировали 120 человек. Через час мины были обезврежены. Сапёры Западного военного округа вывезли и уничтожили взрывоопасную «находку».
Ранее в Киришах Ленинградской области пожилой мужчина подорвался на собственной коллекции оружия. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов увидели, что в квартире выбиты стекла. В ходе осмотра полицейские обнаружили коллекцию различного оружия времен Второй мировой войны — шашки, патроны, детонаторы.
Фото: pixabay.com
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